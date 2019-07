Juve-Tottenham, promossi e bocciati social: delirio Higuain

La prima amichevole estiva della Juventus ha scatenato immediatamente le discussioni sui social. L’hashtag #JuveTottenham è il più cliccato del giorno su Twitter, a dimostrazione di come i bianconeri animino il dibattito sul web. Chi sono i promossi e i bocciati del match di Singapore, perso dalla truppa di Sarri in extremis per un gol di Kane? E qual è in particolare il giudizio dei cybernauti su Higuain, l’attaccante al centro di intricate questioni di mercato?

Pipita idolo – Un gol e una prestazione da bomber vero: ma dov’era finito il Pipita? Ed è proprio il caso di (s)venderlo alla Roma, che lo accoglierebbe a braccia aperte? “I movimenti da prima punta di Higuain non li fa nessuno in rosa”, assicura Marco. “Ma davvero hanno intenzione di darlo via?”, si chiede Sara. “È bastato solo che tornasse alla base per far rinascere Gonzalo” , precisa Mattia. Di tifosi che invocano la sua cessione proprio non se ne vede. Al massimo c’è qualche romanista ‘infiltrato’: “Prendiamolo a tutti i costi”, invita Luca.

I promossi – Oltre al plebiscito per l’attaccante argentino, come al solito è Cristiano Ronaldo a monopolizzare complimenti e ovazioni da parte del popolo bianconero. “Un dio. È un dio”, scrive Rosanna in preda a folgorazioni mistiche. “Ogni volta che lo vedo con la nostra maglia svengo”, sottolinea un’altra tifosa. “Se le cose vanno male ripetetevi ‘Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus FC’ e vedrete che passa tutto”, propone un altro fan. Ma qualcuno si scalda anche per il ritorno di Buffon: “Vederlo giocare di nuovo con noi mi riempie il cuore”, ammette una fan nostalgica.

I bocciati – Incredibile ma vero, c’è anche chi si accanisce in commenti pungenti su un’amichevole giocata il 21 luglio: De Sciglio, Matuidi e Bernardeschi i più bersagliati. “Rido pensando a Sarri che chiede 1-2 tocchi e a Matuidi ne servono almeno 4-5 solo per stoppare la palla”, scrive impietosa Martina. “Biondo non ti si può vedere ma una botta te la darei lo stesso”, assicura Sara rivolgendosi all’ex viola nell’unico commento benevolo nei suoi confronti della giornata. E mentre qualcuno propone addirittura di rinchiudere Demiral in un carcere turco, qualche altro prende di mira anche De Ligt: “Entra e subiamo gol, detta così sembra un acquisto fallimentare”.

SPORTEVAI | 21-07-2019 16:12