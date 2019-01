Juve, tre assenze pesanti contro la Lazio

La Juventus continua ad allenarsi alla Continassa per preparare la gara contro la Lazio dell’Olimpico, ma per Massimiliano Allegri non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Per la gara contro i biancocelsti il tecnico dei bianconeri non potrà contare sulla presenza di Miralem Pjanic, ancora alle prese con un problema al polpaccio, di Cancelo che continua a lavorare a parte e di Sami Khedira, non ancora pronto a rientrare già per la partita contro gli uomini di Simone Inzaghi.

SPORTAL.IT | 23-01-2019 20:35