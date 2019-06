Juve: tre i terzini per il dopo Cancelo

Con la partenza quasi certa di Joao Cancelo dopo un solo anno di Juventus, il club bianconero necessita di un colpo in entrata sulle fasce per sostituire il portoghese ex Valencia e Inter.

Il Manchester City è vicino all'acquisto del terzino per una cifra vicina ai 50 milioni di euro e sta provando a inserire nell'operazione anche Danilo per abbassare la cifra, anche se Paratici non sembra molto convinto della contropartita.

Gli altri due nomi per ricoprire il ruolo di Cancelo sono Elseid Hysaj del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis difficilmente lo cederà in Italia, e Jieran Trippier, esterno del Tottenham e della Nazionale inglese.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 14:21