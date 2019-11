Juve: tre nomi per la fascia, ma i tifosi hanno scelto

Alex Sandro è uno dei titolarissimi in casa Juventus. Conseguenza della mentalità di Maurizio Sarri, che preferisce puntare su un undici stabile e fare poco turnover, ma anche delle scarse alternative in organico ad un ruolo piuttosto delicato: il brasiliano finora ha giocato tutte le gare stagionali ad eccezione di quelle in campionato contro Spal e Torino, in cui è stato sostituito da Matuidi e De Sciglio, adattatisi al ruolo in maniera non proprio brillante.

TRE PISTE. Ecco perché in casa Juve i tifosi continuano a invocare un rinforzo per la fascia sinistra: Fabio Paratici pare essere d’accordo e a gennaio potrebbero esserci novità per Sarri. Secondo radiomercato, sono tre i nomi che interessano al dirigente bianconero: il primo è quello dell’italo-brasiliano Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, dove ha già lavorato con Sarri.

Il secondo è quello di Grimaldo, terzino di spinta che il Benfica da tempo vorrebbe piazzare sul mercato europeo centrando una buona plusvalenza. Infine, c’è l’opzione del ritorno di Luca Pellegrini, promessa scuola Roma che la Juve ha acquistato in estate e ha poi girato in prestito al Cagliari.

IL VOTO DEI TIFOSI. Tra i tre, proprio Pellegrini pare il nome più gradito dalla piazza. “Far tornare Pellegrini sarebbe la scelta più sensata visto che è un under23 e non serve nemmeno registrarlo, sarebbe perfetto…”, scrive ad esempio Francesco su una delle pagine Facebook più frequentate dai tifosi juventini.

Più polemico Matteo, che scrive: “Si cerca un terzino perché giustamente dobbiamo mandare i nostri in prestito gratuito”.

Anche Roberto critica la dirigenza sulla questione esterno di fascia: “Pellegrini ce lo potevamo tenere. Era evidente che di terzini ne avevamo pochi”. Daniele, invece, spera in un colpo dalla Bundesliga: “Come terzino per la Juventus preferisco Hakimi”, esterno goleador del Borussia Dortmund, dove però gioca per lo più a destra.

Andrea, infine, suggerisce la strategia per gennaio: “Fuori (a malincuore) Emre Can, dentro un terzino. Terrei tutti i difensori centrali visto che Chiellini rientrerà da un lungo infortunio…”.

SPORTEVAI | 18-11-2019 13:39