Il triangolo con United e Brugge per sbloccare l'olandese, il reparto ancora da sfoltire e l'ombra di Vlahovic che Spalletti non riesce ad accantonare

Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus pensa già al colpo successivo per completare il pacchetto offensivo. Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista bianconera, un pallino che Massara coltiva fin dai tempi della Roma: i primi contatti con l’entourage del giocatore sono stati positivi e l’idea è quella di prelevarlo in prestito dal Manchester United. Non è un’operazione semplice, ma il mercato vive spesso di incastri. Un acquisto può sbloccare una cessione e aprire, di conseguenza, nuove strade. Potrebbe succedere proprio in questo caso, con gli inglesi che seguono da vicino Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge. Se il Manchester United dovesse affondare il colpo, cambierebbe anche il futuro dell’ex Bologna.

Chi è Tresoldi e perchè piace tanto in Inghilterra

Nato a Cagliari nel 2004. La storia calcistica di Tresoldi, però, si scrive altrove. Da bambino si trasferisce in Germania con la famiglia, cresce nel settore giovanile dell’Hannover 96 e nel 2022 ottiene la cittadinanza tedesca, un passaggio che lo porta oggi a vestire la maglia della Germania Under 21, con cui ha appena conquistato l’argento all’Europeo di categoria.

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L’esordio in prima squadra con l’Hannover arriva sempre nel 2022, ma è l’estate scorsa a segnare la vera svolta della sua carriera, con il trasferimento al Club Brugge per circa 6 milioni di euro. In Belgio si prende in fretta un posto da titolare e chiude la stagione con 19 gol e 5 assist, numero che lo consegna al secondo posto tra i marcatori dell’intera First Division A. Prestazioni che non sono passate inosservate al Manchester United, che lo considera uno dei profili più credibili per rinforzare l’attacco. Il Club Brugge, però, non ha intenzione di fare sconti. La richiesta è vicina ai 50 milioni di euro, ben oltre l’attuale valutazione di mercato del giocatore, e racconta da sola quanto gli inglesi credano nel suo potenziale.

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La posizione di Zirkzee

Se Tresoldi dovesse davvero sbarcare a Manchester, l’attacco dei Red Devils diventerebbe un cantiere ancora più affollato. Ed è proprio da quell’affollamento che potrebbe aprirsi lo spazio per la partenza di Zirkzee. In Inghilterra l’olandese non ha mai trovato il passo giusto: appena 9 gol e 4 assist in 75 presenze nell’arco di due stagioni, 2901 minuti totali in campo, un bottino lontanissimo dai numeri che avevano fatto sognare i tifosi ai tempi del Bologna.

La Juventus, su di lui, non ha mai davvero mollato la presa. Massara continua a vederlo come uno dei profili più adatti all’idea di attacco di Spalletti: un centravanti che sa far giocare la squadra oltre che segnare, e che per esperienza in Serie A si sposerebbe bene con Kolo Muani. A tenere separate le due posizioni resta la formula. La Juve spinge per un prestito con diritto o obbligo di riscatto, così da contenere l’investimento immediato. Il Manchester United guarda invece a una cessione definitiva, utile anche a liberare in fretta un ingaggio pesante sul bilancio. Un accordo per Tresoldi, con il relativo incasso, potrebbe essere proprio la leva capace di avvicinare le due posizioni.

Juve su Zirkzee, ma Spalletti sogna ancora Vlahovic

La suggestione Zirkzee resta più viva che mai, anche se Spalletti non avrebbe ancora archiviato l’idea di un ricongiungimento con Dusan Vlahovic. Le parole di Carnevali, però, vanno in tutt’altra direzione. Nessuna volontà di rincorrere il giocatore, nessun contatto diretto avviato. La sensazione è che, fino a quando il serbo non troverà una nuova squadra, il tecnico bianconero continuerà a sperare nella classica citofonata del figliol prodigo. Prima, però, c’è un reparto da sfoltire. Openda è già partito verso il Lione, ma restano Milik e David. Quest’ultimo è considerato il sacrificabile, anche se la sua volontà resta quella di giocarsi una seconda chance in maglia bianconera.