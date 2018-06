Juve, tutto su Milinkovic-Savic

Viste le difficoltà nell'affare Golovin, la Juventus sembrerebbe intenzionato a tentare il tutto per tutto per arrivare a Milinkovic-Savic. Il patron della Lazio, per il serbo, chiede una cifra astronomica, ossia non meno di 150 milioni di euro.

Il diretto interessato, alla Gazzetta dello Sport, ha cercato di fare chiarezza sul proprio futuro: "La Juve è una grande squadra, al top in Italia: lo si vede dagli scudetti e dalle coppe Italia in bacheca. In più c’è anche mio fratello a Torino, anche se devo vedere cosa fa lui. Ora rientro e vedrò se restare o se andare. Di­pende dalla società".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-06-2018 09:40