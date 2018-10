Juve, un altro galactico a gennaio

Nello spogliatoio del Real Madrid regna il caos. I risultati non arrivano e, come se non bastasse, sono diversi i giocatori non convinti di proseguire la propria avventura in blanco. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, la squadra ha perso tante certezze. L'era Lotepegui pare destinata a concludersi prima del previsto (Conte attende novità). Oltre a Modric (la sua partenza la prossima estate pare certa), anche Marcelo si starebbe guardando attorno per trovare una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato dal Tuttosport, l'esterno difensivo brasiliano (contratto in scadenza con il club spagnolo nel giugno del 2022) starebbe cercando un accordo con la Juventus. L'idea sarebbe quella di trasferirsi alla corte di Allegri già durante la prossima finestra di mercato invernale. Il nome di Marcelo (classe 1988) è stato accostato ai bianconeri più volte nel recente passato. Questa potrebbe essere la volta buona per arrivare alla classica fumata bianca. Il Real Madrid, per lasciar partire il brasiliano, vorrebbe almeno 50 milioni di euro.

La Juventus recupererebbe il cash necessario con una cessione importante. Il nome più gettonato sarebbe quello di Alex Sandro. Il brasiliano ha tanti estimatori in giro per l'Europa, in particolare in Premier League (il Chelsea l’ha corteggiato a lungo, ricevendo sempre un secco no da parte della dirigenza bianconera). La quotazione attuale dell’esterno brasiliano bianconero è attorno ai 50/60 milioni di euro, ossia quanto necessario per strappare Marcelo ai blancos. Molto dipenderà anche dall'eventuale approdo di Conte sulla panchina del Real. L'ex tecnico bianconero potrebbe intervenire prontamente e bloccare ogni possibile cessione. Intanto la Juventus resta alla finestra, pronta a farsi avanti.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 08:55