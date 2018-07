Juve, un clamoroso ritorno è possibile

La Juve è stata protagonista, fin qui, di un mercato superlativo. Con gli acquisti di Perin, Cancelo e Emre Can, i giocatori ritornati dal prestito come Caldara e Spinazzola e l’incredibile operazione che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino, i bianconeri si candidano come una delle favorite alla Champions League, obiettivo inseguito a lungo in questi anni ma mai raggiunto.

Eppure, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici sembrano pronti a regalare ai propri tifosi un altro clamoroso colpo: Paul Pogba.

Il centrocampista francese – arrivato al Manchester United nell’estate del 2016 per più di 100 milioni di euro – avrebbe chiesto al proprio agente, Mino Raiola, di intavolare una trattativa per un suo ritorno a Torino. I Red Devils però, complici le buone prestazioni dell’ex giocatore della Juve al Mondiale, sparano alto e chiedono 120 milioni. Una cifra importante ma che non sembra spaventare la dirigenza bianconera, decisa a fare un tentativo per il francese recuperando i soldi dalle cessioni.

In primis quella di Gonzalo Higuain: l’attaccante argentino non rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la prossima stagione e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento a Londra, più precisamente al Chelsea. Attenzione poi al Milan, alla ricerca di un nuovo centravanti.

Tra i giocatori in partenza troviamo Rugani (anche lui nel mirino dei Blues), Alex Sandro, Sturaro, Marchisio e Pjaca. Da valutare, invece, le offerte che potrebbero arrivare per Caldara (trattativa in corso con i rossoneri per Leonardo Bonucci) e Mario Mandzukic, finito nel mirino di Josè Mourinho.

Con tutte queste cessioni, la Juventus si ritroverebbe ad avere una cifra più che cospicua da poter investire per Paul Pogba, per la gioia dei tifosi bianconeri che sognano un suo ritorno allo Stadium.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 15:55