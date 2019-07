Juve, un grande sacrificio per Pogba

Dopo il colpo Matthijs De Ligt, la Juventus sembra pronto ad un altro acquisto da "prima pagina". Il nuovo grande sogno sarebbe quello di portare Paul Pogba ad indossare, nuovamente, la casacca bianconera.

Come è noto, il Campione del Mondo 2018 ha fatto sapere di voler lasciare il Manchester United. Il Real Madrid lo insegue da tempo. Il tecnico dei blancos Zinedine Zidane l'ha richiesto in più occasioni, conscio che, con il francese in rosa, la sua squadra aumenterebbe, in maniera esponenziale, il proprio potenziale.

Tuttavia, attenzione anche alla Juventus. Paul Pogba ha uno splendido ricordo della sua avventura a Torino. L'agente Mino Raiola sarebbe al lavoro per trovare la soluzione ideale per il proprio assistito. Secondo il Tuttosport, la chiave che potrebbe sbloccare la trattativa è Paulo Dybala. La Joya piacerebbe molto ai Red Devils. Da capire se Maurizio Sarri sia disposto a rinunciare all'argentino, uno dei top player che ha in rosa. Il Manchester United valuterebbe Paulo Dybala circa 80/100 milioni di euro. Soldi che la Juventus, una volta incassati, investirebbe nell'affare Paul Pogba (magari con l'aggiunta di un conguaglio, frutto di altre cessioni come quelle, ad esempio, di Sami Khedira e Blaise Matuidi).

I tifosi bianconeri sognano ad occhi aperti. Dopo i tanti colpi messi a segno in questa prima fase di mercato, l’idea di poter riabbracciare un vecchio idolo come Paul Pogba sta esaltando il popolo bianconero. La sensazione è che i vertici della Vecchia Signora ci stiano provando veramente. Ovviamente, molto dipenderà anche dal Real Madrid e dalla sua proposta economica (legata, a doppio filo, alla cessione di Gareth Bale, giocatore scaricato dal tecnico Zinedine Zidane).

SPORTAL.IT | 23-07-2019 08:57