Juve, un nome nuovo per il centrocampo

La Juve cerca un centrocampista di livello sul mercato.

A causa del problema di salute di Emre Can, che lo terrà ai box per almeno un mese, e le continue ricadute di Sami Khedira, Allegri vuole un giocatore che possa garantire qualità e sostanza in mezzo al campo. Sul taccuino di Fabio Paratici sono segnati diversi nomi: dal ritorno di Pogba al colpo Milinkovic-Savic, passando per Ramsey e Rabiot, entrambi in scadenza di contratto con i rispettivi club. Il nome a sorpresa arriva però dalla Spagna.

Secondo quanto riportato dal Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla dirigenza un suo vecchio rivale del Barcellona come innesto per gennaio. Si tratta infatti di Ivan Rakitic, centrocampista classe ’88, leader della nazionale croata. I bianconeri lo seguono dai tempi del Siviglia e proprio nell’estate del 2014 furono vicini ad acquistarlo prima che i blaugrana intervenissero nella trattativa.

Da anni titolare inamovibile del Barça, Rakitic ha iniziato la stagione realizzando 3 reti tra campionato e Champions League. Il croato è un giocatore estremamente duttile, in quanto può ricoprire i ruoli di centrocampista centrale, mediano e, all’occorrenza, anche di trequartista. Uno che farebbe sicuramente comodo a Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero lo potrebbe infatti utilizzare sia in un centrocampo a 3 con Pjanic e Matuidi, sia come mediano al fianco del bosniaco o di Bentancur.

La trattativa con il Barcellona non sarà semplice. Rakitic ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e, inoltre, il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Una cifra importante considerando che compirà 31 anni tra qualche mese.

La Juve non ha però intenzione di mollare la presa e, già nelle prossime settimane, proverà a convincere il giocatore a trasferirsi a Torino.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 14:05