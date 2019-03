Juve, un obiettivo di mercato gela i bianconeri

Se c’era ancora qualcuno dubbioso sulle sue potenzialità, Matthijs de Ligt ha conquistato anche gli ultimi scettici grazie alla prestazione fornita al “Bernabeu” in una delle notti più belle nella storia dell’Ajax.

Con la fascia da capitano al braccio, il difensore classe 1999 ha guidato i propri compagni con l’esperienza di un veterano alla clamorosa vittoria per 4-1 che oltre che aver chiuso il ciclo di trionfi del Real Madrid ha proiettato definitivamente tra le stelle del calcio il gruppo di talenti a disposizione del tecnico ten Hag.

Dopo anni di assenza dai palcoscenici internazionali più importanti, l’Ajax sembra poter nuovamente contare su una generazione di fenomeni in grado di riscrivere pagine importanti nella gloriosa storia dei Lancieri.

E se c’è chi, come il centrocampista de Jong, è già stato venduto per 80 milioni al Barcellona, de Ligt guida la lista dei gioielli ancora in vetrina e ambiti dai principali top club europei.

Juventus in testa, perché è da tempi non sospetti, ovvero prima dell’esplosione del ragazzo a livello internazionale, che il club bianconero ha messo de Ligt ai primi posti della classifica di gradimento in cui pescare per ringiovanire la difesa.

Forte dei buoni rapporti con l’agente del giocatore, Mino Raiola, la Juve sta tessendo la tela da diversi mesi, dopo aver visto all’opera il difensore nell’amichevole Italia-Olanda di giugno, giocata proprio a Torino.

La concorrenza però è fortissima e molto pericolosa, a livello economico, ma anche di fascino. Oltre allo stesso Barcellona c’è infatti anche il Liverpool, pronto a giocare una carta insidiosa per la Juventus, la possibilità di far giocare de Ligt in coppia con il compagno della Nazionale olandese Virgil van Dijk.

Scenario che alletta il classe ’99: “Van Dijk è un giocatore d’esperienza internazionale, dal quale si può imparare tantissimo. Potrei raggiungerlo al Liverpool che è un grande club, ma al momento non sto pensando a questo. Sono concentrato solo sull’Ajax, poi vedremo come andrà a finire” ha detto l’obiettivo dei bianconeri.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 13:10