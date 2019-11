Juve, un rinnovo di contratto fa infuriare i tifosi

A gennaio penserà più a vendere che a comprare (sono almeno in 5 in lista di sbarco, ovvero Mandzukic, Perin, Pjaca, Emre Can e Demiral) ma la Juventus in questi giorni si sta impegnando sul fronte rinnovi. Un’arma a doppio taglio se si pensa che solo lo scorso aprile venne rinnovato l’accodo con quel Mandzukic che oggi è fuori rosa.

LE STRATEGIE – Paratici – che comunque monitora il mercato per giugno – ha sul tavolo le pratiche di Szczesny (a prescindere dalla trattativa con Donnarumma), Cuadrado e si parla anche di Buffon che vorrebbe continuare per un’altra stagione. Un altro rinnovo viene rivelato da Niccolò Schira.

IL TWEET – L’esperto di mercato della Gazzetta su twitter parla di un incontro proficuo che si sarebbe tenuto tra l’agente Mino Raiola e il club bianconero e che riguarda un centrocampista che fino a qualche mese fa sembrava poco amato.

IL CAMBIO – Schira scrive: “Nei dialoghi dei giorni scorsi tra Mino Raiola e la Juventus si è parlato anche del rinnovo annuale di Blaise Matuidi (in scadenza a giugno). Il francese da possibile partente estivo ha convinto Sarri e può così prolungare il suo contratto”.

FONDAMENTALE – Matuidi infatti è diventato quasi un intoccabile per Sarri. Il tecnico bianconero lo considera il “badante” di Ronaldo, ovvero il mediano destinato a coprire Cr7 su quella fascia. Praticamente non gioca solo le partite in cui non c’è il portoghese, statistiche alla mano.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni e non sono tutte positive, anzi: “Comincio a pensare che Sarri ahimè avrà vita breve alla Juventus, spero di sbagliarmi” o anche: ” Due anni non li farà mai….il rinnovo di Matuidi penso che sia solamente un favore al procuratore”.

LA DELUSIONE – Matuidi piace a Sarri ma non troppo ai fan bianconeri: “Grande errore, se prolunghi i contratti di tutti non c’è spazio per nuovi arrivi dove c’è bisogno”, oppure: “Estremamente snervante e deprimente questa cosa. Non c’è speranza di migliorare il centrocampo quindi” e infine: “Minone ci tiene per le p…”.

SPORTEVAI | 16-11-2019 10:26