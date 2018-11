Juve, un ritorno è possibile

L'esperienza di Stefano Sturaro allo Sporting Lisbona potrebbe finire già a gennaio.

Il centrocampista della Juventus è stato ceduto in prestito al club lusitano ma, d'accordo con i bianconeri, è rimasto a Torino per smaltire al meglio gli infortuni che l'hanno colpito l'anno scorso e rimettersi in forma.

Nel processo di riabilitazione Sturaro ha incontrato più di qualche problema e per questo non è mai sceso in campo con la maglia dello Sporting Lisbona.

Il suo ingaggio, pari a 1,5 milioni di euro a stagione, è attualmente a carico della società portoghese che, anche per questo aspetto economico, vorrebbe interrompere il prestito rispedendo il giocatore a Torino a gennaio.

Massimiliano Allegri potrebbe anche decidere di tenerlo in rosa dati i diversi problemi del centrocampo bianconero. Ad Emre Can era stato diagnosticato un nodulo alla tiroide ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento.

L'operazione si è poi svolta positivamente: "L’intervento è stato eseguito a Francoforte dal professor Vorlaender, alla presenza del dottor Claudio Rigo, responsabile sanitario della Juventus, ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni potrà essere meglio definita la prognosi per la ripresa dell’attività agonistica". La data di rientro potrebbe quindi coincidere con l'impegno in Champions League del 12 dicembre contro lo Young Boys.

Anche Khedira sarà costretto ai box: "Durante l'allenamento Sami Khedira ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente. La sua presenza contro la Spal è in forte dubbio" recita il comunicato diffuso dalla Juventus.

E con Pjanic non al meglio, per la sfida contro la Spal Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi con gli unici Matuidi e Bentancur disponibili. Ecco allora che un rinforzo come Sturaro potrebbe essere utile, ma non è da escludere la pista del trasferimento.

Prima di definire l'affare con lo Sporting Lisbona, il centrocampista è stato cercato con insistenza dal Watford, ma anche la Fiorentina si era fatta avanti, come confermano le dichiarazioni rilasciate in estate dal suo procuratore: "Le due società ne hanno parlato. A Corvino piace Stefano da tempi remoti. Se il ragazzo gradirebbe la destinazione? Firenze è una bellissima città e la società viola lo apprezza e sa lanciare i giovani calciatori. Magari quest’anno Stefano vuole giocare di più".

SPORTAL.IT | 17-11-2018 18:05