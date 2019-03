Juve, un sacrificio per arrivare a Chiesa

La Juventus non è concentrata solo sugli obiettivi da raggiungere in campo. La società sta già pianificando il futuro, così da confermarsi ai vertici del calcio europeo. In estate, salvo sorprese, ci saranno delle importanti novità. In attesa di capire se sarà o meno Allegri l'allenatore della Vecchia Signora anche il prossimo anno, ci si interroga su come migliorare una rosa già fortissima.

Sempre più indizi portano al nome di Chiesa. L'asso della Fiorentina è considerato maturo per fare la differenza anche in un club come la Juventus. La società bianconera sarebbe pronta ad un vero e proprio blitz per battere la folta concorrenza (Inter, Manchester United, Liverpool e tante altre). Si parla di un'offerta pari a circa 70 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina e fargli indossare la casacca bianconera.

Per poter acquistare Chiesa, la Juventus sarebbe pronta ad un sacrificio. Un grande giocatore potrebbe, infatti, fare le valigie al termine della stagione in corso. Due i nomi più chiacchierati. Uno è Dybala. La Joya sta faticando in questa stagione. Ha meno spazio e sembra meno coinvolto (oltre ad aver diminuito, drasticamente, la sua media gol). L'Inter sarebbe pronta a fare follie per averlo (si è parlato anche di uno scambio con Icardi che, al momento, non convincerebbe molto i dirigenti bianconeri). Attenzione anche al futuro di Douglas Costa. Il brasiliano, complici anche diversi infortuni, non ha inciso come tutti si aspettavano e potrebbe anche concludere anzitempo la sua avventura in bianconero. L’ex Bayern Monaco ha tantissimi estimatori, soprattutto in Europa. Con la cessione di uno tra Dybala e Douglas Costa, ci sarebbe spazio (e soldi) per arrivare a Chiesa.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 08:40