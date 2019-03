Juve, un sogno per la panchina: Guardiola

In casa bianconera, a pochi giorni dalla delicatissima sfida di ritorno con l'Atletico Madrid (decisiva per la stagione della Vecchia Signora), tiene sempre banco il futuro di Allegri. L'attuale allenatore della Juventus ha già fatto sapere che, dopo la sfida con i colchoneros, si confronterà con il presidente Agnelli per decidere il proprio futuro e capire se ci siano o meno i presupposti per proseguire la sua avventura a Torino.

Sempre più indiscrezioni, parlano di un possibile cambio della guida tecnica a partire dalla prossima stagione. Allegri ha tanti estimatori (anche il Real Madrid sarebbe alla finestra, pronto a farsi avanti nel caso il rapporto con la Vecchia Signora arrivasse al capolinea) e sembrerebbe comunque ben disposto a mettersi in gioco in un club estero. Si parla anche di un forte interessamento da parte dell’Inter (sempre che Spalletti fallisca gli obiettivi stagionali).

Dovesse fare le valigie Allegri, la Juventus dovrà cercare un allenatore di valore internazionale che non faccia rimpiangere lo stesso Allegri (10 trofei in quattro stagioni, in corsa per altre vittorie in questo quinto anno in bianconero). Il nome in pole position resta quello di Zidane, molto gradito anche al pubblico bianconero e forte di tre Champions League vinte, consecutivamente, con il Real Madrid.

Tuttavia, i vertici bianconeri avrebbero anche un altro sogno, forse irrealizzabile ma affascinante, ossia Guardiola. L'attuale tecnico del Manchester City piacerebbe tantissimo, sia per il gioco che riesce a dare alle proprie squadre che per la forte personalità. Sotto contratto con i Citizens fino al giugno del 2021, Guardiola guadagna oltre 20 milioni di euro, netti, a stagione.

