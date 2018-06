Juve, una telefonata fa vacillare Allegri: ecco la risposta del tecnico

Dopo le tante indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, il Real Madrid ha mosso i primi passi ufficiali per arrivare a Massimiliano Allegri.

Come rivela Tuttosport, Florentino Perez, presidente dei Blancos, avrebbe chiamato al telefono il tecnico toscano per sondare il terreno e proporgli la panchina del club madridista.

La pista sembra però essere poco percorribile in questa fase: è molto più probabile che i due si risentano nella prossima estate. Allegri si è detto contento del corteggiamento e sarebbe pronto ad accettare l’incarico nella stagione 2019-2020.

Non appare quindi in dubbio la permanenza di Allegri a Torino nell’anno che verrà: l’ex allenatore di Sassuolo, Cagliari e Milan è molto felice di continuare in bianconero per iniziare un nuovo ciclo.

Nel frattempo direttamente dalla Francia rimbalza una clamorosa bomba di mercato: a lanciarla è Nöel Le Graët, presidente della Federazione calcistica francese che ha inoltre voluto smentire la voce di un possibile approdo di Zidane sulla panchina della Francia dopo il Mondiale come successore di Didier Deschamps.

"Zidane domani può firmare per la Juventus, non lo possiamo sapere – le parole di Le Graët a Rmc Sport -. Mi ha sorpreso il suo addio al Real Madrid, ma il dibattito tra Zidane e Deschamps non esiste al momento. Non abbiamo avuto nessun contatto con lui, il contratto di Deschamps è valido fino al 2020 e forse anche oltre. Ad ogni modo Zidane è un grande allenatore e non avrà problemi per il suo futuro”.

Intanto, oltre al Real Madrid, c’è un altro grande club europeo che è alla ricerca di un tecnico di livello per la prossima stagione: stiamo parlando del Chelsea di Abramovich che vuole mandar via Antonio Conte che potrebbe finire proprio nel mirino del Real Madrid.

I Blues, dopo aver corteggiato a lungo Maurizio Sarri, hanno deciso di cambiare strada per non perdere altro tempo e di affidarsi al francese Blanc.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 10:00