Juve-United: è scontro anche sul mercato

In attesa di affrontarsi per due volte nell'arco di due settimane per giocarsi il primo posto del gruppo H della fase a gironi della Champions League, Juventus e Manchester United sembrano pronte ad estendere il duello anche al mercato.

I 'Red Devils', infatti, alla ricerca di un difensore per gennaio, hanno messo gli occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina, recentemente accostato anche ai campioni d'Italia. Secondo 'The Sun', lo United sarebbe disposto a presentare un'offerta per il serbo già a gennaio, con i viola che partono da una valutazione di 40 milioni di sterline.

Milenkovic, classe 1997, dopo una stagione di ambientamento e un discreto mondiale con la Serbia, si sta rivelando uno degli uomini migliori di Pioli, che lo sta schierando terzino destro nonostante nasca difensore centrale. Sempre secondo il quotidiano inglese sarebbe l'alternativa più economica a Koulibaly, vero sogno di Mourinho per blindare la sua difesa.

Manchester United-Juve è già cominciata….



SPORTAL.IT | 22-10-2018 15:25