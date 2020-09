Juve, Van Gaal: "Pirlo è un'incognita, Ronaldo non basta"

Il tecnico olandese Louis Van Gaal in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto alcune osservazioni sul cambio di gestione alla Juventus: “Andrea Pirlo alla Juventus? E’ stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici, anche perché purtroppo nella cultura latina lo spirito comune passa spesso in secondo piano”.

“Champions? Cristiano Ronaldo non basta perché conta la squadra. Devi convincere tutti i giocatori di poter raggiungere certi traguardi, dunque devi convincere anche Ronaldo in funzione degli altri e non come singolo. La Juventus che ha battuto il mio Ajax ai rigori in finale di Champions League nel 1996 era più forte di questa perché ha vinto”.

“Suarez sarebbe un innesto positivo per la Juve? Il Barcellona con lui e Messi gioca in 9 contro 11 quando si difende. Individualmente è ‘the best’, ma non basta”.

OMNISPORT | 11-09-2020 10:42