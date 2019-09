Juve, Venerato: Non sapete che gioiello avete, lo capirete

La prima gara a Parma, a giudizio di tanti, ha visto una Juve più allegriana che sarriana, sia negli uomini – con tanti nuovi in panchina – sia nell’approccio cinico alla partita, vinta di misura e all’occorrenza senza badare troppo alla forma. I tifosi sono rimasti perplessi anche di alcune prestazione di qualche ultimo arrivato ed anche gli addetti ai lavori hanno severamente bocciato alcuni big. Uno su tutti: Rabiot.

LA BOCCIATURA – Il francese – che Tony Damascelli ha bocciato come “turista sulla spiaggia” per la sua gara a Parma quando è entrato, ha beccato insufficienze dappertutto e giudizi severe (“inadeguato” il più…generoso) ma c’è chi lo difende a spada tratta. Si tratta di Ciro Venerato. L’esperto di mercato della Rai, parlando a Radio Sportiva, dà un consiglio a tutti, specialmente ai fan bianconeri, e dice: “Si parla ancora troppo poco di Rabiot, ma tra qualche mese i tifosi della Juventus capiranno che gioiello hanno in casa”.

LA PUNTURA – A Venerato invece non sono piaciute le parole di De Ligt, che si è subito andato a lamentare sui media olandesi dell’esclusione dalla formazione: “De Ligt è un investimento fatto considerando l’età di Chiellini e Bonucci. Non ci si può lamentare dopo la prima esclusione. Gioca nella Juventus, davanti a giocatori che meritano rispetto”.

SPORTEVAI | 30-08-2019 09:10