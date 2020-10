Juve-Verona, l'attesa speciale dei tifosi bianconeri

Che l’avvio di stagione sia stato stentato lo dicono i risultati e le prestazioni: non è ancora la Juve padrona che tutti sono abituati a vedere da anni. Colpa delle sempre più numerose assenze, del cambio di gioco che sta cercando di far assimilare Pirlo alla squadra e di tanti fattori che hanno fatto sì che la Juve in campionato vincesse solo all’esordio con la Samp. Poi tre punti a tavolino col Napoli e due pareggi sofferti. Anche a Kiev in Champions molta concretezza ma poco spettacolo. Ecco perché oggi i tifosi bianconeri si aspettano non solo la vittoria contro il Verona ma anche una prova di forza e di gioco.

Pirlo lancia Dybala dal 1′

I fan della Vecchia Signora si aggrappano a Dybala, che ha recuperato dall’infortunio e dopo le polemiche e le incomprensioni delle scorse settimane, giocherà dall’inizio. “Non aveva bisogno di essere pungolato, ma solo di recuperare e allenarsi. Partirà dall’inizio”, ha assicurato Pirlo.

Moggi benedice il rientro di Dybala

Anche Luciano Moggi applaude il ritorno da titolare della Joya. L’ex dg bianconero scrive sul quotidiano Libero: “Con il rientro di Dybala e Ronaldo, sarà ancora la squadra da battere in campionato”.

I tifosi della Juve pronti ad applaudire le prodezze della Joya

Per Ronaldo bisognerà aspettare ancora un po’ ma stasera i tifosi della Juve chiedono a Dybala di fare prodezze come si legge sui social: “In attesa del rientro del RE, oggi ripartiamo dalla coppia delle Meraviglie Dybala-Morata” o anche: “Buongiorno a tutti ma soprattutto al ritorno al gol di Paulo Dybala”.

E’ un coro di speranza nell’attesa di rivedere il campione tanto amato: “Paulo ha più piacere a correre e venire dietro per impostare e rifinire, ma per me resta velenosissimo quando può arrivare al tiro e spendere più energie a ridosso dell’area di rigore” o anche: “è il giorno del ritorno da titolare di Paulino, vai e spacca tutto!!” e ancora: “FORZA Dybala. IN CAMPO , PER PRENDERCI LA VITTORIA” e infine: “Non sono della Juventus, ma al mondo di Dybala non ne vedo, io non lo venderei mai”.

SPORTEVAI | 25-10-2020 10:30