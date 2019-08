Juventus, via in 4 per prendere Icardi. Wanda Nara pronta a tutto

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno scelto di non rispondere all’ultima offerta del Napoli e attendono la Juventus, che si riprende la scena nella telenovela per eccellenza del calciomercato estivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Fabio Paratici ha deciso che non accontenterà l’Inter, che aveva chiesto uno scambio con Dybala per arrivare al bomber argentino: i bianconeri vogliono accumulare le risorse necessarie per finanziare il colpo piazzando quattro giocatori in uscita da tempo.

Il primo a partire sarà quasi sicuramente Daniele Rugani, vicino al trasferimento alla Roma per circa 25 milioni di euro. Il giocatore proviene dal vivaio e genererà una plusvalenza importante per i campioni d’Italia.

Sta per dire addio alla maglia bianconera anche Mario Mandzukic. Niente Bundesliga per lui (fallita la trattativa con il Bayern), ma sul croato è arrivato a sorpresa il Barcellona.

Due esuberi a centrocampo: con i blaugrana si tratta anche Emre Can, mentre per Blaise Matuidi si aspetta l’offerta del Monaco. Allontanata, per il momento, la cessione di Miralem Pjanic, ma se dovesse arrivare un’offerta superiore agli 80 milioni di euro il club bianconero la prenderà seriamente in considerazione.

Tra Wanda Nara e la Juventus un accordo verbale è stato trovato da tempo: la coppia, che ha rifiutato tutte le altre pretendenti, aspetterà l’offerta bianconera fino al termine del mercato. Maurito, secondo indiscrezioni, è disposto a fermarsi anche alcuni mesi e attendere la sessione invernale per la cessione.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 08:01