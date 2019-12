Juve vola a Marassi, ma i tifosi non applaudono solo CR7

“Altra vittoria, altri 3 punti per chiudere al meglio, adesso testa a domenica”. Il tweet di un tifoso della Juventus riassume e condensa in poche parole il mood dei bianconeri dopo la vittoria di Marassi sulla Samp che pone la Vecchia Signora in testa, solitaria, in attesa dell’Inter in campo domenica prossima. Quando la Juve si giocherà la Supercoppa con la Lazio in Arabia.

Ma è ovviamente Cristiano Ronaldo, il suo volo, sul gol del 2-1, a esaltare i social bianconeri. Un colpo di testa ai piani alti che qualcuno ha provato a misurare per elevazione, stacco e tempo in aria. “Il Re è tornato in alto” si legge oppure “Il Re sa volare” mentre i paragoni si sprecano tra chi posta la foto di Michael Jordan nel suo classico volo a schiacciare oppure un profilo fake con un aereo al posto della foto profilo.

Ma non c’è solo Cr7 in cima ai pensieri dei tifosi. Senza dimenticare l’altra magia di Dybala che aveva portato in vantaggio la Juve, è risultata positiva, finalmente, anche la prestazione di Adrien Rabiot finora oggetto misterioso del mercato di Paratici e Nedved. “Ha retto da solo il centrocampo della Juve, sia mai dirlo” scrive qualcuno; “Rabiot migliore in campo” sintetizza un altro; “Adrien Rabiot resta un bel centrocampista, migliora di partita in partita e finisce sempre in crescendo”; “Nessuno lo dirà ma Rabiot in crescita nella ripresa”.

C’è anche qualche spazio per le proteste sul maxi recupero concesso dall’arbitro Rocchi e poi ulteriormente allungato fino a sette minuti e mezzo. L’ironia si spreca: “Se giocavamo un altro minuto in più poi entrava in campo la Lazio e facevamo la Supercoppa”; “I minuti di recupero sono diventati una barzelletta”; “Praticamente recupero finché la Sampdoria non segna” scherza un’altra tifosa ricordando quanto successo al Cagliari con la Lazio lunedì scorso ed infatti qualcuno scrive: “Giochiamo finchè segna la Lazio”.

