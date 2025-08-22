Juve, Zhegrova salta? Il presidente del Lille gela Comolli e Tudor: "Quest'anno resta con noi"

Doccia fredda per il club bianconero che vede allontanarsi un proprio obiettivo. Il patron dei mastini chiude definitivamente all'affare: ma sarà davvero così?

Una doccia fredda di questi tempi può fare anche piacere, ma non di questo tipo. La Juventus ma soprattutto i suoi tifosi ricevono una notizia poco piacevole fronte Lille. I mastini hanno infatti blindato il proprio gioiello Edon Zhegrova, nonostante un contratto in scadenza 2026. L’esterno kosovaro era stato messo nel mirino dei bianconeri in caso di addio di Nico Gonzalez.

La sentenza di Letang

Edon Zhegrova non si muove da Lille. Parola e musica del presidente Letang che non smentisce i contatti avvenuti con la Juventus e con Damien Comolli ma allo stesso tempo sentenzia come non ci siano più i tempi per definire una trattativa di questa portata. “Non ho ricevuto alcuna offerta. I media italiani tendono a esagerare: non c’è alcun accordo né trattativa in corso“.

Il patron dei mastini poi aggiunge: “Conosco molto bene Damien Comolli e ci siamo parlati più volte da quando ha assunto l’incarico alla Juventus. Ci sono stati degli scambi qualche settimana fa, la porta forse era più aperta allora, ma oggi la mia posizione è chiara: Edon resta“.

Zhegrova pienamente dentro il Lille

Sostanzialmente dello stesso tenore pure le dichiarazioni del tecnico Bruno Genesio. L’allenatore non è intervenuto nel merito della trattativa ma ha confermato di tenere assolutamente in considerazione Zhegrova anche per la prossima partita di campionato. L’esterno kosovaro non è al meglio della condizione ma è chiaro che rappresenta un’opzione importante per il team francese.

La questione è definitivamente chiusa?

Storia definitivamente chiusa quindi? Nel mercato non si può mai dire mai. Al giocatore è stata attribuita una valutazione di 20 milioni di euro, tutto sommato considerata congrua dalla Juventus. Zhegrova, tra l’altro, ha un contratto in scadenza 2026 e nessuna intenzione di rinnovarlo come comunicato pubblicamente più volte dal diretto interessato. Vedremo se potrà cambiare qualcosa nei prossimi giorni.

Di certo non si possono banalizzare le parole proferite dal presidente del Lille. Un personaggio particolare che però quando ci mette la faccia solitamente si fa rispettare.

Il caso Nico Gonzalez da risolvere

A frenare la Juve e Damien Comolli c’è soprattutto Nico Gonzalez. L’argentino non rientra nei piani di Igor Tudor ma la trattativa con l’Atletico Madrid non è ancora decollata. Troppo bassa la proposta economica paventata dai Colchoneros, con i bianconeri che metterebbero a verbale una dolorosa minusvalenza dopo una sola stagione. Il Cholo Simeone però non molla e tornerà alla carica per il suo connazionale.

Questa uscita è chiaramente determinante per realizzare una nuova entrata. Nello specifico, il preferito resta assolutamente Zhegrova ma serve fare fretta perché come abbiamo capito la Vecchia Signora è già troppo in ritardo.