Juventina colpita da un tiro di Ronaldo: "Voglio una cena!"

Sta diventando virale in rete la foto della tifosa della Juventus Elena Di Martino, di Mondovì, colpita lunedì sera da una pallonata di Cristiano Ronaldo durante il riscaldamento dei bianconeri prima della partita di campionato contro il Chievo, vinta poi 3-0 dai campioni d'Italia.

Quella con i clivensi non è stata certo la migliore serata per CR7 tra il rigore sbagliato e altri tentativi andati a vuoto, ma già prima del match il cinque volte Pallone d'Oro aveva difettato nella mira: durante il riscaldamento rituale con un tiro improvviso aveva mancato la porta, colpendo violentemente Elena, che si trovava ai bordi della curva sud dell'Allianz Stadium, in pieno volto.

La donna ha riportato, oltre agli occhiali da vista rotti, una leggera ferita lacerocontusa e possibili microfratture al setto nasale. Elena su Facebook ha scherzato per quanto accaduto: "Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti… Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto! Cristiano è un idolo per me. E dopo questa botta mi aspetto almeno un invito a cena!".

Ronaldo intanto oggi era a Madrid, dove ha chiuso il lungo contenzioso con il fisco spagnolo firmando il patteggiamento e accettando di pagare una multa da 18,8 milioni di euro con annessa condanna a 24 mesi di reclusione, sanzione limite per evitare l'ingresso in prigione. Su CR7 pendeva l'accusa di aver commesso 4 reati fiscali legati alla gestione dei diritti d'immagine tra il 2012 e 2014, con evasione di 14,7 milioni di euro. Ad attenderlo vicino al tribunale c'erano circa 200 persone e una cinquantina di telecamere provenienti da tutto il mondo. La coppia, partita presto da Torino, si è presentata con un completo molto elegante: lui era in nero con occhiali scuri, lei con un cappotto viola. "Tutto perfetto", ha dichiarato all'uscita l'asso della Juventus.

SPORTAL.IT | 22-01-2019 14:55