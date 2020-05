Juventini contro l’ex stella della Serie A: “Non eri un campione”

Attaccante formidabile e per anni uomo squadra dell’Udinese, Antonio Di Natale è tornato a parlare al Corriere dello Sport del suo rifiuto alla Juventus: all’apice del suo successo, infatti, il bomber napoletano disse no al trasferimento in bianconero, destando reazioni stupite da parte dei tifosi della Juve.

Di Natale e il no alla Juventus

“A Udine stavo bene io e la mia famiglia – ha dichiarato Di Natale -. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio?”. Totò ha ammesso che alla Juve avrebbe certamente guadagnato e vinto di più, ma che per lui c’era qualcosa di più importante dei soldi e dei titoli in bacheca. “La felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi”, ha dichiarato l’ex attaccante dell’Udinese.

Le sue parole, però, hanno riaperto le polemiche: tanti i tifosi della Juventus che sono tornati ad attaccarlo per la scelta compiuta anni fa.

La reazione infastidita dei tifosi bianconeri

“Mi sembra Totti – scrive Jordy su una delle pagine Facebook dedicate ai supporter bianconeri – Danno per scontato che in una squadra superiore avrebbero fatto sfracelli… Non pensano che hanno fatto quei numeri perché erano i re in mezzo al nulla, nelle grandi squadre esiste anche la concorrenza”.

Nino concorda: “Per me la sua carriera sarebbe cambiata in peggio, soprattutto per la sua autostima. A Udine era il re, alla Juve sarebbe stato la terza/quarta scelta”. Per Lorenzo, le parole di Di Natale dimostrano che non era un giocatore da Juventus: “La differenza tra un top player e uno come di natale sta tutto nelle sue dichiarazioni”.

Francesco, infine, accusa l’ex attaccante di parlare troppo: “Capisco il desiderio di farsi ricordare da parte sua, ma è possibile tirare fuori questa notizia ogni settimana ? A me è rimasto più impresso il rigore decisivo che ha sbagliato con la Spagna a Euro 2008”.

SPORTEVAI | 04-05-2020 12:16