Juventini difendono Cr7: Avete dimenticato gli sputi di Totti?

Quasi tutti gli opinionisti e gli addetti ai lavori hanno condannato seccamente Ronaldo per le parole di scherno nei confronti del “nanetto” Florenzi durante Roma-Juve all’Olimpico ma sul web si sta levando un’alzata di scudi a difesa del portoghese. Un gesto non esemplare, certo, ma per i bianconeri niente di paragonabile a quanto si vede di solito e proprio con romanisti protagonisti (Totti e De Rossi in primis). E’ un tweet velenoso di Massimo Caputi ad accendere gli animi. Il capo dello sport del Messaggero scrive sui social: “Veramente brutta la caduta di stile di Cristiano Ronaldo le cui parole rivolte a Florenzi lo rendono un arrogante sbruffone. Un atteggiamento che macchia la sua immagine di campione”.

LA DIFESA – Si alza in sommossa il popolo bianconero che commenta: “Ne fanno e ne hanno fatte di ogni, sputi e calci (Totti) testate (Zidane) proteste reazioni simulazioni..Poi Ronaldo, che è sempre stato così ma veniva incensato quando era al Real, deve fare il santo se no partono le censure. Cerca di capire cosa gli ha detto Florenzi piuttosto” o anche: “Sono cose di campo..è nata e morta lì la cosa…credo siano più gravi gli sputi che faceva qualcuno con la.maglia numero 10 che stava nella tua città”, oppure: “Ma state zitti avete per anni difeso quella capra di Totti e ora parlate. Taci” e infine: “Mi scusi quanto Totti faceva le 4 dita o spuntava a Poulsen non ricordo questi giudizi netti…”.

L’ACCUSA – C’è chi precisa:”Anche lei sig. Caputi é caduto nello stesso errore di Ronaldo usando quei termini poco edificanti, ma con una differenza: mentre CR7 sembrava avere decisamente un tono scherzoso lei invece mi pare un poco rancoroso e volutamente offensivo”. Non manca però chi accusa il portoghese: “uno scherzo da cafone…lo scherzo deve essere simpatico per chi lo fa e per chi ne è “vittima”…e in quanto al chiarimento…si fa in due… ha cercato di scusarsi ma Florenzi non mi è parso proprio abbia apprezzato né lo scherzo né le scuse… ” o anche: ” era già arrogante e sbruffone non lo è diventato ieri sera” e infine: “Ma scusi ma Lei fino ad ora le partite del Real non le ha mai viste o le guardava con le fette di prosciutto su gli occhi?? ?Non è la prima volta che fa queste cose, come cascare a terra appena sfiorato e protestare, o fare giochetti in campo per prendere in giro gli avversari”.

SPORTEVAI | 13-05-2019 10:49