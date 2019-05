Juventini in ansia per incontro Agnelli-Allegri: Come una finale

Non è come un vertice tra Trump e Kim jong-Un ma l’atteso incontro tra Agnelli ed Allegri per i tifosi della Juve è un evento importantissimo. Dopo mesi di botta e risposta, dubbi, dichiarazioni più o meno di facciata, si dovrebbe conoscere oggi la verità sul futuro. Il tecnico livornese rimarrà ancora alla guida dei bianconeri? Agnelli accetterà le sue condizioni o imporrà le sue per continuare il matrimonio? L’ombra di Guardiola o Conte è reale o solo supposizioni dei media? Il popolo juventino è in ansia ed affida ai social i propri pensieri.

L’ATTESA – C’è chi scrive: “Credo che oggi sia più atteso l’esito dell’incontro tra allegri e agnelli che piuttosto la finale di coppa Italia”. La maggioranza si augura che dal vertice esca una stretta di mano di saluti ma non esclude alcuna soluzione: “Se Agnelli fa la pazzia di confermare Allegri lo devo accettare e continuerò la mia normale vita da tifoso, ovvero sostenere la squadra” o anche: “Sono l’unico che, a prescindere dal contenuto, non crede minimamente che Agnelli svelerebbe mai nulla sulle strategie tecniche della Juventus, a tavola con un tifoso?”.

I SOGNI – C’è chi spera nel colpo di scena e postando una foto di Guardiola scrive: “Mi hanno detto che il buon prestigiatore deve saper spostare l’attenzione sulla mano sbagliata mentre con l’altra sta facendo la magia. Sarà proprio così??”. In tanti immaginano un pugno duro da parte del presidente bianconero: “Se, come raccontano i giornali Allegri chiede una rivoluzione della rosa + circa 10m all’anno, SECONDO ME Agnelli non lo fa proprio entrare nel proprio studio. Stay tuned!” o anche: “Fossi Agnelli mi siederei al tavolo e (dopo che ti ho comprato Ronaldo) detterei io le condizioni per restare ad Allegri: 1-cambio mentalità e gioco 2-cambio staff preparatori atletici 3-Dybala gioca PUNTA; 4-Khedira/Mandzukic via” e infine: “Io immagino Agnelli e Allegri seduti uno di fronte all’altro che si guardano negli occhi… scoppiano a ridere e dicono: ma dove andiamo insieme… separiamoci che è meglio per tutti”.

SPORTEVAI | 15-05-2019 09:51