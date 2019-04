La Juventus segue con attenzione due pezzi da novanta della Fiorentina, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. Secondo quanto riporta La Nazione, il club bianconero starebbe meditando su una possibile offerta di 120 milioni di euro per accaparrarsi i cartellini di entrambi i giocatori.

I bianconeri sarebbero anche disposti ad offrire una contropartita tecnica per convincere i gigliati, che per ora sarebbero orientati verso il no.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 10:43