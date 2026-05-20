Juventus: 13 gol annullati col Var quest'anno, esplode la protesta dei tifosi. Anche i giocatori sotto accusa

Gli ultimi due sono stati quelli di Vlahovic e McKennie con la Fiorentina ma nel corso della stagione sono addirittura 13 i gol annullati col Var alla Juventus che, in questa speciale classifica, è nettamente prima. Da Thuram a Koopmeiners la lista è lunga e quello che colpisce i tifosi bianconeri non è solo l’accanimento di arbitri e varisti ma anche la “rassegnazione” dei giocatori. Zero o quasi proteste, l’opposto di quanto accadeva nei tempi d’oro: cosa avrebbero fatto oggi i vari Chiellini, Bonucci o anche Mandzukic?
Il battesimo del Var proprio contro la Juve
Può sembrare solo una coincidenza ma da quando fu introdotto il Var, nel 2017-2019, il primo storico intervento avvenne nel corso della partita Juventus-Cagliari, terminata 3-0. Al 37′ del primo tempo, sul risultato di 1-0 per i bianconeri contatto tra Alex Sandro e Čop. L’arbitro Fabio Maresca inizialmente lascia correre, per poi fermare il gioco, consultare il monitor a bordo campo e assegnare il calcio di rigore al Cagliari. Il penalty fu poi parato da Buffon. La storia però è ricca di tanti altri casi clamorosi: uno su tutti il gol annullato in pieno recupero a Milik nel settembre 2022 contro la Salernitana: fu pescato in fuorigioco il polacco dal Var che però non aveva visto Candreva che all’altezza della bandierina lo teneva in gioco.
Quanti punti persi per strada
I tifosi bianconeri contano addirittura dieci i punti persi per decisioni avverse. Anche contro la Fiorentina non sono mancate situazioni dubbie che hanno alimentato ulteriormente il malcontento dell’ambiente juventino e sui social scatta la protesta.
La protesta dei tifosi
Fioccano le reazioni: “Credo non sia necessario dire che ad ogni giocata interpretativa gli arbitri decideranno sempre contro la Juventus il motivo, ognuno pensi ciò che vuole. L’unica soluzione è che la Juve debba costruire una squadra più forte anche delle decisioni arbitrali” e poi: “Nessuno dei nostri che protesta o inizia a fare casino. Io non me ne capacito.” e anche: “Alla prossima riunione con l’ Aia Spalletti deve chiedere spiegazioni per quest falli di spinta con due pesi e due misure e gol regolari annullati e le mancate espulsioni per condotta violenta delle altre”.
C’è chi osserva: “Il protocollo cambia a seconda di chi lo applica e di chi è in campo. Le chiamano “interpretazioni “..” e poi: “Allucinante…. se ci penso mi viene di spaccare tutto… il bello e’ che i nostri calciatori non dicono niente… non vanno dall’arbitro e gli dicono di andare al Var come fanno tutti….. noooo, non sia mai.. hanno paura anche dell’arbitro” e anche: “Sogno che tutti questi episodi, questo REGOLAMENTO A PARTE, con tanto di frasi dei disegnatori, spiegazioni ed interpretazioni che puntualmente si ribaltano quando c’è di mezzo la Juve, venissero sintetizzati in un documento e mostrati APERTAMENTE dalla stessa Juve. Sogno lo so.”
I tifosi sono scatenati: “Secondo me ordine della società di non protestare. Non vedo altri motivi (oltre ad un generale scoramento). E infatti Tudor fatto fuori anche per le sue lamentele in tv. O magari proprio perché ormai fuori dai giochi si é sentito libero di protestare” e infine: “E’ vero siamo scarsi, ma ci sono stati troppi “errori” e “interpretazioni” degli arbitri. Senza di esse eravamo in Champions da un pezzo e stavamo parlando di altro, ma se la società non si fa sentire nelle sedi opportune, c’è poco da fare”.