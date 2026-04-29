Juventus, 32 milioni in fumo per Nico Gonzalez: l’ultimo infortunio cambia tutto, la decisione dell’Atletico Madrid

Il destino dell’esterno argentino torna tutto da riscrivere in seguito all'ultimo problema muscolare che chiude in anticipo la sua stagione: i possibili scenari

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La doppietta in campionato contro l’Elche aveva illuso la Juventus. Poi, l’ennesimo infortunio. E ora lo scenario cambia di nuovo: salta il riscatto di Nico Gonzalez e per i bianconeri sfumano i 32 milioni legati all’operazione con l’Atletico Madrid. Il futuro dell’argentino torna così in forte discussione, sempre più in bilico.

Atletico Madrid, Nico Gonzalez ko: niente Champions

Nelle ultime settimane Diego Simeone aveva schierato Nico Gonzalez sulla destra e il 28enne di proprietà della Juventus stava fornendo ottime risposte, come certificato dalla doppietta all’Elche in campionato.

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Con Ademola Lookman non al meglio per via di un problema all’adduttore, l’argentino era diventato un’opzione concreta anche per la sfida di Champions League al Metropolitano contro l’Arsenal di Mikel Arteta, in programma questa sera, mercoledì 29 aprile, alle 21:00. Invece, Nico è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare, il terzo della sua complicata stagione in Spagna. Uno stop che lo terrà fuori per almeno quattro settimane.

Juventus beffata: salta il riscatto

La Juventus ci sperava ancora. Per far scattare il riscatto da 32 milioni di euro, Nico Gonzalez avrebbe dovuto disputare almeno altre due presenze in Liga per più di 45 minuti.

Uno scenario che non si verificherà: la stagione del campionato spagnolo si chiuderà il 24 maggio e l’argentino sarà ancora fermo ai box. Una perdita pesante per Damien Comolli e Luciano Spalletti, che vedevano in quell’operazione un tesoretto importante da destinare al mercato estivo.

La decisione dell’Atletico Madrid

Al netto degli infortuni, il rendimento del classe 1998 non ha deluso del tutto le attese di Simeone, con cinque gol in campionato e alcune prestazioni convincenti. Non sono mancati però gli episodi negativi, come il rosso diretto nel big match contro il Barcellona dopo un intervento sul fenomeno Lamine Yamal.

Nel complesso la valutazione resta positiva, ma i colchoneros vorrebbero rivedere le condizioni economiche dell’operazione, puntando a chiudere eventualmente sotto i 20 milioni.

La posizione della Juventus

Resta ora da capire la posizione del club bianconero, che potrebbe anche aprire a uno scenario diverso: la permanenza. Visto il flop di Zhegrova, destinato all’addio dopo una sola stagione senza acuti in Serie A, Nico Gonzalez potrebbe diventare una soluzione utile anche sulla trequarti come alternativa a Conceicao e all’occorrenza di Yildiz. Il gradimento di Spalletti c’è, ma come sempre sarà il mercato a decidere il futuro del calciatore.