Juventus a Brescia senza Cristiano Ronaldo

La Juventus giocherà sul campo del Brescia senza Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri non ha convocato il fuoriclasse portoghese per la sfida con le ‘Rondinelle’. “Ronaldo ieri aveva un piccolo affaticamento all’adduttore, che può essere anche normale dopo tante partite giocate” ha detto il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa.

Convocati

1 Szczesny

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

8 Ramsey

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

23 Emre Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

SPORTAL.IT | 23-09-2019 18:18