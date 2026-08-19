Juventus a caccia di Tomori, Kessie e Zirzkee ma è ostaggio dei vecchi flop: se non li vende è bloccata

Ai bianconeri mancano tre pedine sul mercato ma deve liberarsi di stipendi pesanti e far cassa con Nico, David, Di Gregorio e Rugani. Vicina la risoluzione con Arthur

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’invito del patron è stato chiaro e lineare: la Juventus deve tornare a vincere. John Elkann ha lanciato la pietra nello stagno bianconero e i cerchi d’acqua ancora girano. Vincere sì ma con quale squadra? Carnevali ce la sta mettendo tutto a colmare i buchi strutturali di Madama ma qualche rintoppo ancora si nota sul vestito della Signora. Spalletti aspetta altri tre acquisti, uno per reparto, ma per riuscirci bisognerà prima sistemare i vecchi flop di mercato. E al gong mancano solo tredici giorni.

Cosa chiede Spalletti

Dopo gli arrivi di Ekathor, Kolo Muani, Lucumi e Vicario l’ex ct chiede altri tre colpi. Un difensore in più, un centrocamopista di sostanza e una punta con caratteristiche diverse. Per la difesa il pallino è Fikayo Tomori, che è nella shortlist dei cedibili di Amorim. Massara lo conosce molto bene dai tempi del Milan e la situazione del giocatore potrebbe trasformarsi in un’opportunità nelle ultime giornate di mercato. La Juventus, infatti, non sembra intenzionata a effettuare un investimento pesante nel reparto dopo l’arrivo di Lucumì: cerca soprattutto condizioni favorevoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kessie più Zirkzee i sogni

A centrocampo il sogno resta Kessie che garantirebbe forza, inserimenti, esperienza, personalità e presenza fisica. L’ivoriano potrebbe “accontentarsi” di uno stipendio da 4,5 milioni più bonus e finora ha lasciato aperta la porta a Torino, ma non può necessariamente farlo all’infinito. Il terzo possibile colpo porta a Joshua Zirkzee, che potrebbe integrarsi bene con Kolo Muani ed offrire diverse alternative tattiche. La Juventus lo vuole in prestito ma preferirebbe il diritto di riscatto, mentre il Manchester United chiede maggiori garanzie sull’acquisto futuro.

Chi deve andare via

Per tutti e tre, però, occorre prima cedere. E la lista è lunga. Ad aprire la porta a Tomori potrebbero essere le cessioni di Cabal e Rugani, che sarebbe stato offerto alla Lazio: il club biancoceleste avrebbe risposto in maniera “tiepida” e potrebbe pensare seriamente al centrale solo in caso di uscita di Romagnoli, che resta nel mirino degli arabi dell’Al-Sadd. Per arrivare a Kessie devono dire addio Koopmeiners e Miretti (soprattutto l’olandese che pesa a bilancio con oltre 6 milioni netti all’anno) ed anche Di Gregorio va ceduto ma finora nessuno si è spinto oltre il prestito secco.

Per arrivare a Zirkzee invece vanno risolte le grane David – che non ha ancora acquirenti – e Nico Gonzalez. Il club bianconero avrebbe preso atto dell’interesse dei turchi del Besiktas nei confronti dell’argentino, ma avrebbe respinto ogni possibilità di trattativa con la formula del prestito. La Juve cederebbe Nico Gonzalez solo a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto non condizionato, e chiederebbe non meno di 30 milioni di euro.

Dopo sei anni complicati, infine, Arthur Melo e la Juventus stanno trattando la risoluzione del contratto. Dal suo arrivo nel 2020 ad oggi, il centrocampista brasiliano è costato al club bianconero oltre 100 milioni di euro complessivi tra la quota d’acquisto del cartellino e gli stipendi lordi pagati. Il play è stato acquistato dal Barcellona nell’estate 2020 per 72 milioni di euro (più eventuali 10 milioni di bonus), nell’ambito della nota operazione di scambio con Miralem Pjanic.