Juventus, a vuoto il primo tentativo per un big del PSG

Secondo quanto riporta il quotidiano francese 'Le 10 Sport', la Juventus ha fatto pervenire al Paris Saint Germain un'offerta da 55 milioni di euro per Marquinhos che la società parigina avrebbe rispedito al mittente.

I bianconeri sono da tempo sulle tracce del brasiliano che potrebbe lasciare la Francia qualora la società dovesse acquistare Matthijs De Ligt che, secondo SkySport, avrebbe già avuto contatti tramite l'agente Mino Raiola. Se l'olandese non dovesse approdare, l'ex Roma rimarrebbe a Parigi e la Juventus virerebbe su Kostas Manolas, nel mirino anche del Napoli come primo sostituto di Koulibaly, nel mirino di diversi top club europei.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di Mats Hummels per Maurizio Sarri ma il tedesco è tornato ufficialmente al Borussia Dortmund per 38 milioni di euro. L'ex centrale della Nazionale (il ct tedesco Loew ha annunciato a marzo di quest'anno, nell'ambito del rinnovamento della nazionale, che il 30enne, insieme a Boateng e Muller, non avrebbero più fatto parte della squadra) ha già vestito la maglia giallonera dal 2009 a 2016.

Dal Paris Saint Germain potrebbe anche arrivare Adrien Rabiot. Il classe '95 ha da tempo espresso il desiderio di non rinnovare il suo contratto con i campioni di Francia e arriverebbe a parametro zero ma l'ostacolo rimane l'ingaggio: 7 milioni di euro netti a stagione.

Fabio Paratici, sistemata la difesa, andrà ad operare soprattutto a centrocampo, dove dovrebbero arrivare almeno due giocatori di spessore internazionale. Il primo nome della lista è quello di Paul Pogba, che ha in Sergej Milinkovic-Savic l'alternativa. Le preferenze dei bianconeri vanno al francese sia per il passato juventino, sia per questioni di praticità, confidando che trattare con il Manchester United, che pure parte da una richiesta di 180 milioni, sia più facile, magari inserendo contropartite tecniche, piuttosto che convincere il presidente della Lazio Claudio Lotito ad abbassare le pretese rispetto ai 100 milioni chiesti per il centrocampista serbo, reduce peraltro da un’annata inferiore alla precedente a livello di rendimento.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 18:55