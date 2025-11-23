Juventus, dura accusa sul rigore revocato: "Il Var Guida è di Napoli e ha sbagliato perché ha paura dei tifosi azzurri"

Il direttore di TeleLombardia infiamma la polemica sull'episodio del penalty fischiato a Vlahovic con la Fiorentina e poi tolto dopo l'on field review

Era lo scorso aprile quando Marco Guida, uno dei migliori arbitri della nidiata di Rocchi, fece scalpore ammettendo a Radio Crc di aver chiesto la ricusazione per le partite del Napoli. Il fischietto campano, che vive a Pompei, rivelò: “Sia io che Fabio Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo”.

La rivelazione di Guida

Poi aggiunse: “Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno. L’AIA ci ha dato piena libertà di poter arbitrare qualsiasi squadra in qualsiasi momento”. Frasi che non ha dimenticato Fabio Ravezzani, pronto a innescare una violenta polemica dopo Juventus-Fiorentina.

I sospetti di Fabio Ravezzani

Dopo il rigore prima concesso dall’arbitro Doveri alla Juve per fallo di Pablo Marì su Vlahovic e poi revocato dopo che il fischietto romano era stato richiamato dal Var all’on field review, il direttore di TeleLombardia sbotta su X/twitter: “Guida al Var sbaglia sul rigore. Ha chiesto di non arbitrare il Napoli per stare tranquillo a casa. Il sospetto che per stare tranquillo abbia anche usato più severità nel valutare l’azione Juve é forse sbagliato, ma legittimo. Un giudice che ha paura di giudicare la squadra della sua città non dovrebbe nemmeno giudicare una concorrente. Può un arbitro che ha paura di dirigere la squadra della sua città, essere sereno e terzo quando giudica una squadra rivale a quella della sua città? ’istituzione ha concesso a un arbitro di avere timore per due decisioni giuste od oneste che magari dispiacessero alla città in cui vive. Secondo me (e lo direi anche per Torino, Milano ecc) questo crea un vulnus potenziale pericoloso. Ieri ne abbiamo avuto riprova”.

Polemica feroce sul web

Fioccano le reazioni: “Non me l’aspettavo da Lei un’illazione del genere ma lei crede veramente che Guida abbia voluto danneggiare la juve per stare tranquillo a casa sua? E allora pure Doveri? Suvvia….” e poi: “Se qualunque arbitro chiede di non arbitrare una squadra in particolare, per me non può fare l’arbitro” e anche: “Il VAR alla Juve toglie almeno 10-15 punti ogni anno da diversi anni. in europa non intervengono in modo discrezionale ad ogni azione. Partita comunque inguardabile e tempo di gioco effettivo ridicolo, sempre fermi, il prodotto serie A fa pena auguri a chi ci deve lavorare£ e anche: “Stravolgono il protocollo, ma con la Juve il cetriolone va sempre allo stesso posto. Indubbiamente coerenti. Tra l’altro Mandragora che sotto gli occhi di Doveri schiaffeggia Cabal perché irritato da un fallo e non viene espulso, è un’altra perla arbitrale”

C’è chi scrive: “Arbitraggio? Suvvia un erroruccio che ha permesso di proseguire la partita serenamente nel tranquillo” e poi: “Meglio chiamare arbitri dall estero” e anche: “È incredibile come c’è ancora chi segua uno sport che è diventato farsa, giocato in un cantiere, guidato da una classe arbitrale indecente e una lega ed una federazione dominata da pagliacci. Uno sport fallito”, oppure: “Possibile che cambino le regole, o commettano errori così incredibili soprattutto quando c’è di mezzo la Juve. Sono in America e guardo la partita su paramount… I commentatori erano allibiti…”.

Il web è scatenato: “Una Juventus forte ieri avrebbe dovuto dire”gli arbitri di campo e VAR hanno preso una serie di decisioni fuori da ogni logica. Ci aspettiamo che il designatore faccia chiarezza.” E il capitano a colloquio in campo: “Guida, abbiamo capito che hai paura dello stadio, non ci fidiamo di te.” e poi: “Cosa ci si poteva aspettare? Doveri arbitro Toscano tifoso dei cartonati e Guida al Var Campano e tifoso Napoli. Mandati appositamente per danneggiare la Juve. Abbiamo già una squadra imbarazzante e nessuna dirigenza. Sparano pure sulla croce rossa” e infine: “Ci aspettiamo che Guida venga espulso dall’ AIA visto che diniega il protocollo….basta incompetenti a livelli dove si prendono fior di quattrini….e non mi fate dire altro!!”.