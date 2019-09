Juventus, acquisto a sorpresa: Han

Kwang-Song Han sta per accasarsi alla Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante nordcoreano classe 1998 è stato preso a sorpresa dai bianconeri per 5 milioni di euro e sta già partendo in direzione Torino, dove sosterrà le visite mediche e firmerà a breve con la Vecchia Signora.

L'intenzione della Juve è quello di tenerlo facendolo crescere con la prima squadra e impiegandolo con l'Under 23, in attesa di farlo esordire in prima squadra. Nella scorsa stagione Han aveva giocato in prestito a Perugia, segnando 4 reti in 19 gare.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 13:40