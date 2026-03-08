Juventus, addio David e Openda, Spalletti ha due soluzioni e per Vlahovic è vicino il sì

La pazienza è finita in casa bianconera: ecco le contromosse per risolvere il problema attacco. Yildiz centravanti aspettando Vlahovic la soluzione

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’ennesima prestazione incolore con sostituzione dopo 45 minuti ha il sapore della bocciatura definitiva. Dopo Lois Openda, anche per Jonathan David l’esperienza alla Juventus sembra ormai al capolinea. Se a fine stagione le strade del club bianconero e quelle dei due attaccanti voluti da Comolli si separeranno, anche nel presente il loro impiego potrebbe diventare minimo se non addirittura nulla. Yildiz falso nueve e il rientro di Vlahovic sono le soluzioni di Luciano Spalletti per portare a termine la stagione.

La punta è arrivata: Vlahovic è pronto

Luciano Spalletti voleva un attaccante fisico e lo avrà. Solo che questa risorsa non gliel’ha data l’avaro mercato di gennaio di Madama, bensì l’infermeria. Dusan Vlahovic è pronto a rientrare: la convocazione del serbo per Udine è praticamente certa. Il numero 9 della Juventus difficilmente partirà dal primo minuto ma sarà comunque pronto a subentrare in corso d’opera per riprendere confidenza con il campo. Per il tecnico di Certaldo si tratta di una vera e propria benedizione, per poter mettere in pratica il suo calcio fino in fondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rinnovo unica via, contatti nella prossima settimana

La settimana prossima sarà importante per Vlahovic anche per quanto riguarda il prolungamento di contratto. Il problema Ristic pare essere risolto: del giocatore se ne occuperanno direttamente il padre e un intermediario di fiducia, così la Juventus non sarà più costretta a trattare con l’esoso procuratore. La strada è tracciata: le volontà delle parti collimano e va trovata la quadra economica. Il club bianconero è pronto ad offrire un ingaggio alla Yildiz, nettamente al di sotto di quello attuale ma più in linea con i tempi e con le possibilità. Peraltro il buon Dusan si è anche reso conto nel frattempo che la fila alla porta non è così generosa come auspicava.

Per David e Openda la pazienza è finita

Tornando al campo, a lungo termine (neanche così lungo), Vlahovic si riprenderà la maglia da titolare al centro dell’attacco. Nel frattempo il centravanti lo farà Yildiz, con l’ispirato Boga potenziale titolare a sinistra per garantire alla squadra maggiore imprevedibilità. E David? In panchina, potenzialmente fino a fine stagione quando poi andrà via. Il canadese è stato bocciato da Spalletti, decisione pressoché definitiva. E’ il fallimento delle politiche di mercato condotte da Comolli, al quale qualcuno potrebbe comunque chiedere il conto. Anche perché Openda, il cui riscatto è obbligatorio, seguirà le orme del suo compagno e pure per Zhegrova si prospetta un addio con destinazione Premier.