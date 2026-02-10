Juventus, il caso Adzic scatena la bufera: da eroe a dimenticato, l’agente attacca Spalletti

Dall’Inter all’Inter, come è cambiata la posizione del montenegrino, che risolse la gara di andata con i nerazzurri all’Allianz: il procuratore scalcia sul minutaggio

Da eroe a dimenticato: Vasilje Adzic, che risolse per la Juventus la gara di andata contro l’Inter segnando lo spettacolare gol del 4-3, sembra essere stato accantonato da Luciano Spalletti, attaccato oggi dall’agente del montenegrino.

Adzic, l’eroe dall’andata con l’Inter

Da quando è arrivato alla Juventus, Luciano Spalletti ha spesso sottolineato le doti di Vasilje Adzic, il talento montenegrino che nel girone di andata – quando sulla panchina bianconera sedeva ancora Igor Tudor – risolse la partita con l’Inter con una giocata da campione: un destro secco dalla lunga distanza, che al 91’ sorprese Sommer e regalò alla Juve la vittoria nel derby d’andata.

Ai complimenti, però, Spalletti non ha poi dato seguito con i fatti: Adzic ha trovato sempre meno spazio in campo, nonostante lo stesso tecnico toscano avesse bloccato la sua partenza in prestito nel mercato di gennaio.

Il malcontento di Adzic

A pochi giorni dalla gara del girone di ritorno con l’Inter la situazione Adzic è esplosa. L’agente del centrocampista montenegrino, Mario Andrijasevic, si è lamentato delle scelte di Spalletti in un’intervista al portale TuttoJuve. “Direi che la situazione è diventata un po’ frustrante – ha dichiarato il procuratore – . Ci aspettavamo tutti sicuramente di più, pur essendo consapevoli del periodo di adattamento”. Andrijasevic ha sottolineato come, dopo il gol all’andata contro l’Inter, Adzic si aspettasse un utlizzo maggiore. “Speravamo in un prestito e in un minutaggio più regolare, ma non è successo”, ha aggiunto l’agente.

L’attacco a Spalletti

Il procuratore di Adzic ha poi sottolineato l’incongruenza tra le parole di Spalletti, che in conferenza stampa ha spesso elogiato le qualità del centrocampista montenegrino, e lo spazio poi realmente concesso al giocatore. “Credo ci siano state tre panchine consecutive dopo quelle dichiarazioni – ha affermato Andrijasevic -. Nemmeno un minuto, neanche in Coppa Italia”.

Chiudendo l’intervista, Andrijasevic ha poi provato ad alleggerire i toni, ma le sue sembrano più parole di rassegnazione che di autentico rispetto nei confronti delle scelte di Spalletti. “Almeno fino all’estate non c’è davvero altra scelta per lui (Adzic, ndr)”, ha concluso l’agente del centrocampista, passato da eroe a dimenticato nell’arco di un girone di campionato, dall’Inter all’Inter.