Juventus aggrappata a Vlahovic, il messaggio social del serbo, Tudor rivela le parole di Comolli

Vlahovic decisivo a Marassi con un gol pesante. Le parole del serbo, il messaggio social, il commento di Tudor in conferenza e l'analisi di Sabatini

Altro che fischi e critiche, Dusan Vlahovic si conferma ancora una volta uomo chiave per la Juventus. L’attaccante serbo, che sembrava destinato ad andar via (conteso tra Milan, Napoli e non solo) per il mancato rinnovo di contratto, si è reso nuovamente decisivo: entrato dalla panchina al 62′, al posto del suo ‘rivale’ David, ha siglato il gol vittoria contro il Genoa che ha permesso ai bianconeri di conquistare tre punti preziosi e balzare in vetta alla classifica. Dall’esultanza in campo dopo la rete, col gesto rivolto ai tifosi con tanto di braccia aperte verso la curva, alla pace definitiva sancita sui social nel post gara. Dusan può essere davvero il regalo inaspettato più bello per Tudor e Comolli.

Vlahovic, la Juventus ha ritrovato il suo bomber

“E ora che si fa con Dusan?” è già una domanda passata: Vlahovic riconquista Madama. Parte dalla panchina, entra a ripresa iniziata e segna anche. Già la scorsa settimana il bomber serbo aveva blindato il successo a Parma con la rete del 2-0 all’84’, stavolta contro il Genoa a Marassi ha fatto anche meglio e ancora più in fretta: sfugge alla marcatura di Ostigard e gli bastano 11 minuti per decidere la partita con un colpo di testa in area su azione da calcio piazzato.

E dopo un’estate intera a chiedersi dove sarebbe andato, o se il suo futuro sarebbe stato da separato in casa magari in tribuna, ecco che il serbo è già diventato l’uomo in più della Juventus di Tudor.

Le parole del bomber serbo e il messaggio social

Al termine del match di Genoa-Juventus, Vlahovic ha espresso tutta la sua soddisfazione durante un’intervista e ha mandato un messaggio di distensione nei confronti di tutto l’ambiente bianconero, in particolare verso i tifosi che l’hanno ripetutamente fischiato: “Ho pensato solo a entrare e fare bene, come fare gol. Grande vittoria contro una squadra difficile, voglio fare i complimenti al mister e ai compagni. Normale che si parli, devo allenarmi al massimo. Sono molto contento di aver aiutato la squadra e spero sia così in futuro.”

Dopo la partita, l’attaccante ha anche pubblicato una storia su Instagram con una foto del gruppo bianconero e la dedica: “Un gruppo fenomenale”, accompagnata da due cuori, uno bianco e uno nero. Un gesto che testimonia che il suo legame con la realtà juventina, nonostante le tante voci di mercato estive, non si sia ancora spezzato.

Tudor: “Squadra con la mentalità giusta”

In mixed zone, è intervenuto poi anche Igor Tudor che ha commentato la prestazione della Juventus e premiato Vlahovic dopo il gol decisivo: “La squadra mi piace. Ho detto ai ragazzi che ho una bellissima sensazione di una squadra che è sul pezzo. Chi è entrato, durante la gara, aveva una bella energia. Venire qua a Genova devi guadagnare tutto e non concedere nulla. Due clean sheet, bene.”

Il tecnico ha poi speso altre parole di elogio per il numero 9 bianconero: “Io dico quello che ho già detto: in questo mese e mezzo di preparazione è sempre stato sul pezzo, ha lavorato da esempio. Comolli ha detto che rimane e io sono contento. E’ un giocatore forte e speriamo tenga questa media che non è da poco.”

Sabatini: “Meglio di Kolo Muani e David”

Anche Sandro Sabatini ha voluto dire la sua, nel corso di Pressing su Canale5, sottolineando che il valore del serbo sia superiore rispetto a Kolo Muani e David: “Al netto di tutti i problemi che ci sono nell’ambiente tra giocatore, club, rinnovo e tifosi, lo sport vive di confronti e ad ora dico che Vlahovic è superiore ai suoi rivali Kolo Muani e David.”

