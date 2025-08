Juventus, Agnelli ha bisogno di soldi: chiesto prestito indietro

Mentre ai piedi della Mole si susseguono le voci di un possibile ritorno al timone della Juventus, l'ex presidente bianconero va a caccia di liquidità: la sua ultima mossa

Ciclicamente il nome di Andrea Agnelli è accostato alla Juventus. Le voci di un possibile ritorno al comando della Signora si susseguono da tempo, intanto l’ex presidente bianconero ha bisogno di liquidità e per questo motivo ha chiesto la restituzione di un prestito da 5,7 milioni di euro alla holding di famiglia Newco Roveri, di cui è maggiore azionista.

Juventus, Andrea Agnelli a caccia di liquidità: la mossa

Attraverso una lettera inviata al consiglio di amministrazione della società, Agnelli ha chiesto di riavere indietro i 5,7 milioni di euro prestati anni fa alla Newco Roveri, holding di famiglia che vede tra gli azionisti anche l’ex moglie Emma Winter, la mamma Allegra Caracciolo, la sorella Anna Agnelli e Maria Elena Rayneri, moglie dell’ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo.

Con il 54,31% delle quote il rampollo di casa Agnelli è il primo azionista di una società che non gode certo di buona salute.

La richiesta dell’ex numero uno bianconero

La richiesta del cugino di John Elkann risale allo scorso 25 aprile e tiene conto del momento delicato che sta attraversano la società. Nel rivolgersi al consiglio d’amministrazione, infatti, Agnelli chiede sì la restituzione del prestito da 5,7 milioni ma “entro il 31 dicembre 2025 secondo le modalità e le tempistiche da concordare tra le parti”.

Poi specifica che “qualora la società non disponga delle risorse finanziare per rimborsare il finanziamento in oggetto, con la presente manifesto la mia disponibilità a valutare ogni possibile alternativa. Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento”. Da parte del cda presieduto da Francesco Roncaglio non è arrivato un rifiuto, ma nello stesso tempo la somma richiesta non è stata ancora restituita.

Le voci su un possibile ritorno alla Juventus

I tifosi ci sperano, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà della squadra. Al momento va detto che, nonostante i rumors, non c’è nulla di concreto.

Di recente sono emerse voci su un possibile accordo tra Tether, il cui rapporto con Exor proprio non decolla, e Agnelli oppure di un ritorno in pompa magna di Andrea a partire dal 2026/27 rilevando direttamente le quote di Exor con il supporto di un gruppo imprenditoriale forte alle spalle. Ma, almeno per adesso, il timone del club resterà ancora saldamente nelle mani di John Elkann.