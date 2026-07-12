Le difficoltà per Kolo Muani e Dibu Martinez spingono la Juve a valutare altre piste: così Marotta, Manna, Paratici e Cherubini possono diventare alleati di Spalletti

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Il mercato della Juventus è ancora in alto mare, frenato da operazioni in uscita che stentano a decollare. Mentre Spalletti ritrova la squadra alla Continassa, esuberi compresi, un possibile assist può arrivare dai cosiddetti “vecchi amici” della dirigenza targata Andrea Agnelli. L’ex presidente bianconero torna così indirettamente protagonista grazie a Marotta, Paratici, Cherubini e Manna: uomini con cui ha costruito una delle Juventus più vincenti della storia recente e dato impulso al progetto Next Gen, oggi diventato un patrimonio importante del club.

Juventus, gli uomini di Agnelli per sbloccare il mercato

Da settimane la Juventus è alla ricerca di un portiere e di un attaccante, ma il quadro non è cambiato più di tanto. Da Comolli a Carnevali, da Modesto all’ultimo arrivato Massara, lo scenario non è cambiato, a eccezione dell’acquisto del giovane Ekhator. Lo stallo per Kolo Muani e Dibu Martinez, condizionato soprattutto dai mancati introiti della Champions League, obbliga il club bianconero a valutare alternative più sostenibili e a studiare possibili scambi per regalare a Spalletti i rinforzi attesi. Sarà una semplice coincidenza, ma molte delle soluzioni che portano al mercato italiano conducono proprio agli uomini della Juventus targata Agnelli, oggi protagonisti nei rispettivi nuovi club.

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Marotta, Manna, Paratici e Cherubini raccolgono successi

Beppe Marotta ha conquistato due scudetti alla guida dell’Inter, l’ultimo da presidente, dopo aver messo in bacheca ben 14 trofei nelle otto stagioni vissute alla Juventus. Giovanni Manna, ex coordinatore della Next Gen bianconera, è stato invece tra gli artefici del quarto tricolore della storia del Napoli: gli acquisti di McTominay e Lukaku si sono rivelati decisivi per il successo della squadra, completato dal trionfo in Supercoppa Italiana. Fabio Paratici, chiamato a rilanciare la Fiorentina, si sta rivelando tra i protagonisti del mercato estivo con due colpi di spessore come Dragusin e Atta, quest’ultimo soffiato alla concorrenza di diverse big. L’ex braccio destro di Marotta, che insieme ad Agnelli firmò l’operazione Cristiano Ronaldo, è tornato così al centro della scena.

Anche Federico Cherubini sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. Dopo aver completato tutta la trafila dirigenziale in bianconero fino a diventare direttore sportivo, oggi è amministratore delegato del Parma, protagonista di una brillante salvezza ottenuta anche grazie alla scelta di affidare la panchina al giovane Carlos Cuesta, ex allenatore delle giovanili bianconere. Il passato torna così a incrociare il presente della Juventus. E i dirigenti cresciuti sotto la gestione Agnelli potrebbero diventare, seppur indirettamente, preziosi alleati per aiutare Spalletti e il club a sbloccare un mercato fin qui rimasto in stand-by.

Calciomercato Juventus, le possibili operazioni con Inter e Napoli

Juventus e Inter ragionano su un possibile scambio che potrebbe soddisfare entrambe le società. Dopo aver perso Palestra, Marotta rischia di vedere sfumare anche Khalaili, sul quale il Coni ha chiesto ulteriori approfondimenti dopo le visite mediche. Torna così d’attualità il nome di Cambiaso, considerato importante ma non incedibile dai bianconeri.

A Spalletti, inoltre, farebbe molto piacere ritrovare Frattesi, centrocampista che ha valorizzato durante la sua esperienza alla guida della Nazionale. Le basi per un’operazione, dunque, non mancano e i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Attenzione all’asse con il Napoli. Manna segue con interesse Gatti, pupillo di Max Allegri. La valutazione del difensore supera i 20 milioni di euro, ma l’eventuale inserimento di Lobotka nella trattativa potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

Piacciono due calciatori del Parma. E Paratici può dare una mano

Le difficoltà nel chiudere le trattative per Kolo Muani e Dibu Martinez spingono la Juventus a sondare altre piste. Per questo Carnevali ha avviato i contatti con il Parma di Cherubini per due profili in particolare: l’attaccante argentino Pellegrino e il portiere giapponese Suzuki. La valutazione di entrambi è elevata, ma i bianconeri potrebbero giocarsi la carta delle contropartite tecniche per venire incontro alle richieste del club emiliano. Sul fronte Fiorentina, invece, Paratici lavora per rinforzare le corsie esterne. L’interesse per Joao Mario e Zhegrova, che non rientrano nei piani di Spalletti, potrebbe presto concretizzarsi in offerte ufficiali.