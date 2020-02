Juventus, Agnelli perde la pazienza: 6 big sotto esame

Sei giocatori di primissimo piano della Juventus sarebbero finiti sotto esame per il loro rendimento non all’altezza delle aspettative di inizio stagione. A riportarlo è il quotidiano As: Miralem Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain sarebbero a rischio taglio se non cambieranno marcia nelle prossime partite di campionato.

Alla Continassa, riferisce il quotidiano iberico, il clima non è dei migliori dopo le battute d’arresto contro Napoli e Verona, che hanno fatto riaffiorare le critiche esplose dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio: il presidente Andrea Agnelli avrebbe deciso di prendere così in mano la situazione, spronando i 6 elementi della rosa ad aumentare il proprio rendimento da qua a fine anno.

Pjanic, cruciale per il gioco di Sarri, sembra aver spento la luce dopo alcuni mesi di buon livello. Alex Sandro e Matuidi sono troppo discontinui, mentre Bernardeschi non ha ancora trovato il suo ruolo giusto. Higuain è il meno brillante tra gli attaccanti, mentre i continui infortuni stanno frenando Douglas costa.

Agnelli, che ha incontrato nei giorni scorsi anche Maurizio Sarri e Fabio Paratici, sarebbe anche insoddisfatto della campagna acquisti estiva, che secondo La Stampa non sarebbe stata ritenuta soddisfacente. Il monte ingaggi fortemente appesantito non ha portato ai risultati sperati e il ds ha deluso anche sul fronte cessioni.

