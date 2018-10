Juventus, Agnelli svela tutti gli obiettivi. Marotta ignorato

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in vista dell'assemblea del 25 ottobre, ha inviato una lettera a tutti gli azionisti bianconeri, dove svela la direzione che la proprietà vuole intraprendere per non perdere la competitività in Europa e gli obiettivi futuri della società. Nessun accenno all'ormai ex amministratore delegato dei torinesi Beppe Marotta, che nelle prossime settimane lascerà il club campione d'Italia.

"Il ciclo 2010-2018 ha portato 14 trofei tra cui sette scudetti consecutivi, record che solo noi possiamo battere cercando di conquistare l'ottavo, e quattro coppe Italia consecutive, altro primato difficile da battere. In Europa abbiamo sfiorato la Champions League con due finali negli ultimi anni contro concorrenti calcisticamente alla nostra portata. Abbiamo capito quanto i minimi dettagli e un po' di casualità siano determinanti".

"Per il secondo anno consecutivo siamo oltre i 400 milioni di euro di fatturato, garantendo alla Juventus un posizionamento nella prima fascia tra le società calcistiche mondiali. Un risultati conseguito grazie a due componenti fondamentali: i ricavi provenienti dalla Champions e lo sviluppo commerciale. Dopo 4 anni di utile operativo e tre di risultato d’esercizio positivo, però, la Juventus nella stagione 2017/2018 espone una leggera perdita operativa, aggravata poi, a livello di risultato d’esercizio, dal pagamento degli interessi e dell’Irap, che rimane un’anomalia italiana, fortemente penalizzante per il comparto calcistico".

"Lo sviluppo commerciale, che registra un progresso continuo sul fronte degli accordi con sponsor globali e con i regional partner, così come un consistente sviluppo della nostra presenza digitale che porta ricavi diretti e, soprattutto, un’enorme visibilità coinvolgendo decine di milioni di persone in tutto il mondo".

Le strategie future: "L'evoluzione del calcio professionistico di alto livello una polarizzazione tra i club. Sono pochissimi quelli in grado di competere per vincere in ogni competizione. La Juventus è oggi tra i club più importanti nel mondo e dovrà strenuamente impegnarsi per rimanere in questa ristretta cerchia, i prossimi sei anni saranno cruciali sia per noi che per il calcio italiano".

La serie A in crescita: "Stentiamo a colmare il gap con i campionati esteri ma ci sono alcuni segnali di rinnovamento. La Lega Serie A ha una governance, la Federazione – pur commissariata – ha ottenuto qualche risultato: le seconde squadre in serie C, che noi con l'Under 23 abbiamo abbracciato, e lo spazio per il calcio femminile aumenta, la Juventus Women al primo anno ha vinto lo scudetto. Serviranno altre riforme ma il cammino è iniziato. Fino alla fine".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 11:35