Juventus-Ajax, le probabili formazioni

Conto alla rovescia per il ritorno del quarto di finale di Champions tra la Juventus e l'Ajax. Per la partita più importante della stagione (la prima delle quattro di Champions che i bianconeri sperano di giocare) Allegri dovrebbe recuperare Emre Can; è sempre più in dubbio invece Giorgio Chiellini. Nel caso il capitano non recuperasse in tempo, giocherà come all'andata Rugani. Sulle fasce Alex Sandro a sinistra, ballottaggio Cancelo-De Sciglio a destra con il portoghese favorito. Al centro Pjanic regista, Matuidi al suo fianco con Can. Rebus in attacco: Cristiano Ronaldo e Bernardeschi sono intoccabili, Mandzukic rischia il posto in favore dello scatenato Moise Kean. Panchina praticamente certa per Dybala.

Con i Lancieri si riparte dall'1-1 conquistato all'andata: Ten Jag ritrova subito De Jong dopo il problema muscolare di sabato scorso, Neres, Van De Beek e Ziyech agiranno alle spalle dell'unica punta Tadic.

Juventus-Ajax, ore 21

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schone, De Jong; Neres, Van De Beek, Ziyech; Tadic.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 12:01