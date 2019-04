Juventus-Ajax, le probabili formazioni

Juve-Ajax, gara fondamentale per Ronaldo e compagni. Il tecnico della squadra campione d’Italia, Massimiliano Allegri, non avrà ancora a disposizione Giorgio Chiellini. Il difensore non fa parte dei convocati così come Mario Mandzukic, indisponibile per un fastidio al tendine. Ballottaggio fra Dybala e Kean in attacco per un posto al fianco di Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, meno probabile l'inserimento nei titolari di De Sciglio ed un passaggio ad un possibile 4-4-2. A centrocampo ci sarà Emre Can insieme a Pjanic e Matuidi. In difesa, davanti a Szczesny (che come secondo per l'occasione avrà Pinsoglio), ci saranno Cancelo a destra, Rugani e Bonucci al centro e Alex Sandro a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Barzagli, Spinazzola, Bentancur, Kean, Douglas Costa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Sinkgraven; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. A disposizione: Bruno Varela, Kristensen, Huntelaar, Magallan, Dolberg, Ekkelenkamp, Mazraoui. Allenatore: Erik Ten Hag.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 08:03