Juventus-Ajax: mancherà un titolare bianconero. Cristiano Ronaldo carico

E' ormai certa, a meno di colpi di scena, l'assenza di Giorgio Chiellini per la partita di ritorno del quarto di finale di Champions League tra Juventus e Ajax. Il capitano della squadra bianconera, ancora alle prese con un infortunio al polpaccio, nel pomeriggio di lunedì non si è allenato sul campo della 'Continassa', dove i compagni, diretti da Massimiliano Allegri, hanno sostenuto l'allenamento della vigilia: Cristiano Ronaldo tra i più carichi.

Chiellini ha lasciato il training center poco prima della seduta, dopo avere seguito un programma di lavoro differenziato. Il difensore, assente anche ad Amsterdam, sarà con ogni probabilità sostituito da Rugani, che contro i Lancieri ha disputato all'andata un'ottima partita, strappando gli applausi di allenatore e tifosi. Al suo fianco Bonucci.

Allegri ritrova invece l'altro assente della sfida dell'ArenA, Emre Can, che ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato nella gara di campionato contro il Milan. Il centrocampista tedesco dovrebbe essere schierato a centrocampo al fianco di Pjanic e Matuidi, anche lui pienamente disponibile.

Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa e Khedira, con il brasiliano che sembra più orientato verso il recupero per martedì. I due dovrebbero in ogni caso partire dalla panchina. Chi invece sicuramente non sarà della partita sono Mattia Perin e Martin Caceres.

Il tecnico bianconero non dovrebbe cambiare modulo: 4-3-3 con Cancelo e Alex Sandro sulle fasce. Qualche dubbio in attacco: Bernardeschi e Cristiano Ronaldo non si toccano, ballottaggio tra Mandzukic e Kean con il croato favorito, anche se all'andata è stato tra i peggiori in campo. Di contro l'attaccante di Vercelli è in un ottimo momento e sta segnando a raffica, ma potrebbe pagare l'inesperienza a certi livelli.

Juventus-Ajax, martedì ore 21

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schone, De Jong; Neres, Van De Beek, Ziyech; Tadic.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 17:28