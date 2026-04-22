Juve, c’è il sì di Alisson a Spalletti: è ora di rimediare all’errore su Szczesny. Quale futuro per Di Gregorio e Perin

L'estremo difensore brasiliano avrebbe dato l'ok per il passaggio alla Vecchia Signora. In bianconero, ritroverebbe Spalletti. Si decide anche il futuro di Di Gregorio e Perin

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo due stagioni con la porta tutt’altro che blindata, la Juventus ha l’opportunità concreta di porre finalmente rimedio all’errore di valutazione fatto su Wojciech Szczęsny. A tendere una mano alla Vecchia Signora è niente meno che Alisson Becker, pronto a tornare in Serie A e a riabbracciare Luciano Spalletti, suo ex tecnico ai tempi della Roma.

Juve, accordo con Alisson già raggiunto

I guantoni di Alisson per la porta della Juventus. È questa la clamorosa novità riportata in queste ore dai più accreditati esperti di calciomercato. Stando alle indiscrezioni, il trentatreenne brasiliano avrebbe accettato la corte della Vecchia Signora e sarebbe pronto a ritornare in Serie A, che lo aveva visto diventare grande nella Roma guidata proprio da Luciano Spalletti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presenza del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera potrebbe senza dubbio aver giocato un ruolo importante nella scelta dell’attuale portiere del Liverpool. Tanto che un accordo di massima tra la Juventus e l’estremo difensore brasiliano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno (o direttamente triennale) sarebbe già stato raggiunto.

La posizione del Liverpool

Insomma, tutto apparecchiato per convolare a nozze? Sì, ma calma. Perché, come in ogni trattativa di livello che si rispetti, occorrerà tenere conto di diversi fattori. Il primo (e più importante) riguarda inevitabilmente la posizione del Liverpool. Già, perché l’ex Roma ha rinnovato da poco e andrà in scadenza solo nel 2027. E, allora, prima di poter brindare la dirigenza bianconera dovrà per forza di cose sedersi al tavolo con i Reds, pronti sì ad ascoltare le offerte, ma non certo obbligati a svendere.

Mamardashvili pronto a prendersi il Liverpool

È anche vero, però, che di una possibile separazione a fine stagione tra Alisson e i Reds si parla orma da tempo. L’alternativa sarebbe De Gea, ma la sensazione è che la Juventus non voglia farsi scappare l’occasione di porre rimedio all’errore di valutazione fatto su Szczesny, lasciato partire troppo frettolosamente e poi tornato importante a Barcellona,. D’altronde, il futuro della porta del Liverpool ha già un nome e un cognome: Giorgi Mamardashvili, prelevato per la bellezza di 30 milioni di euro dal Valencia e, dopo un anno di apprendistato, pronto a prendersi la titolarità.

Quale futuro per Di Gregorio e Perin

Titolarità che, in caso di fumata bianca, dalle parti della Continassa perderebbe Michele Di Gregorio. Con l’eventuale arrivo di Alisson, infatti, l’attuale titolare della porta juventina scivolerebbe indietro nelle gerarchie. Al momento, la prospettiva più probabile resta però quella di un addio a fine stagione. Nonostante gli alti e bassi dei due anni in bianconero, infatti, gli estimatori – specie in Premier – dell’ex Monza non mancano.

Così, come riportato qualche giorno fa da La Gazzetta dello Sport, nonostante l’attenuante di un progetto tecnico e mezzo naufragato miseramente – Thiago Motta prima, Tudor poi – l’avventura all’ombra della Mole dell’uomo DiGre è ai titoli di coda. E a lasciare Torino potrebbe essere anche Mattia Perin, vicinissimo al ritorno al Genoa lo scorso gennaio e magari voglioso di regalarsi un finale di carriera da titolare. Nel suo caso, però, l’arrivo di un campione come Alisson e gli ottimi rapporti con l’ambiente e con i tifosi (che forse a Di Gregorio sono un po’ mancati) potrebbero anche convincerlo a restare.