Juventus alla resa dei conti: botta e risposta tra Allegri e Nedved

L'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri è imminente, e in casa Juventus non si parla d'altro. Il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma aveva avvisato: "Ho da sei mesi in testa una nuova Juventus, servono cambiamenti". Allegri non si è sbottonato ma chiederà rinforzi per il suo nuovo progetto.

Il vicepresidente Pavel Nedved, intervistato da Sky, ha risposto indirettamente al livornese ed è sembrato freddo per quanto riguarda il mercato: "Non credo che ci si debba aspettare una rivoluzione: abbiamo una rosa di assoluto valore sia per l’Italia che per l’Europa, perciò credo che nuovi grandi giocatori sia molto difficile vederli. Allegri sarà sulla panchina della Juve il prossimo anno? Chi vivrà, vedrà. Uso un detto di mio figlio: aspettiamo".

Dopo la partita contro la Roma, Allegri è tornato a sua volta a parlare di mercato, insistendo invece sul rinnovo della squadra: "Serve tecnica ed esperienza, senza togliere nulla a chi c’era. Ho le mie idee da tempo… Al mercato ci pensa comunque la società. Ci siederemo per capire dove migliorare. Nedved? E' stato bravo a metterla lì, sarà uno spunto per qualche giorno fino all'incontro con il presidente. Io ho le mie idee da novembre. Bisogna pensare al futuro, non si gioca in dieci o in dodici, bisogna guardare a qualcosa di nuovo e di diverso per rinnovare gli stimoli. Abbiamo vinto tanto in Italia, e quando vinci è anche il momento di cambiare".

Le sue indicazioni: "Accanto uno stopper serve un libero, poi ci vuole uno tecnico e un mezzo e mezzo a centrocampo: in generale dico questo. Non si possono avere due punte centrali e tre mediani, anche se l'ho fatto per un mese. Paratici e Nedved sono bravissimi nel costruire, sarà molto difficile l'anno prossimo sia in Italia che in Europa".

Sul prolungamento del contratto: "Soldi no, ho un anno di contratto. Valuteremo quest'anno e il prossimo, dopo otto anni sarà ancora più difficile. Rivincere sarà sempre più complicato, ci sono quattro trofei da giocare. Servono idee chiare e lucidità, come ha sempre fatto la società".

