Juventus alla tedesca: contatti con due stelle del Bayern

Il mercato estivo della Juventus ruota intorno alla possibile cessione di Gonzalo Higuain. Se si verificasse l'addio del Pipita, potrebbe succedere di tutto nella sessione di calciomercato che sta per prendere il via a luglio (con conclusione anticipata il 25 agosto).

Il club bianconero vuole innanzitutto sfruttare l'asse con il Bayern Monaco, che si è cementato negli scorsi anni grazie agli affari Vidal, Benatia, Coman e Douglas Costa. Il sogno proibito di Marotta e Paratici è Robert Lewandowski: il bomber polacco è in rotta con la società bavarese e cerca una sistemazione altrove. Rummenigge ha detto che non vuole cederlo per "nemmeno 200 milioni", ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, anche se l'affare resta complicatissimo e la trattativa potrebbe durare per tutta l'estate: una eventualità che la Vecchia Signora vuole evitare.

E' invece molto più concreto l'interessamento per Jerome Boateng: i media tedeschi raccontano di un Bayern pronto a discutere della eventuale cessione del nazionale teutonico, ma chiedono non meno di 30 milioni di euro, un prezzo che i bianconeri vorrebbero rivedere al ribasso. Il difensore campione del mondo potrebbe prendere il posto di Daniele Rugani, che molte voci danno in uscita, in direzione Chelsea.

Restano caldissime per il centrocampo le piste che portano a Golovin e Sergey Milinkovic-Savic: per il nazionale russo c'è stato un rilancio nelle ultime ore e si aspetta la risposta del CSKA Mosca, per il centrocampista della Lazio c'è da registrare la presa di posizione netta del padre, favorevole alla Juventus. Ma Lotito non cede e continua a chiedere 150 milioni di euro per il suo gioiello, che ha brillato anche nell'esordio mondiale contro la Costa Rica.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 10:10