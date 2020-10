Juventus, allarme anche per Ramsey

Nel giorno in cui dal Portogallo arriva il comunicato della positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19, la Juventus si ritrova a dover fare i conti con un’altra brutta notizia che questa volta proviene direttamente dal Galles.

Aaron Ramsey infatti non prenderà parte alla prossima sfida di UEFA Nations League che vedrà protagonista la sua Nazionale mercoledì sera a Sofia contro la Bulgaria, poiché alle prese con un infortunio.

A confermarlo è stata la Federazione calcistica gallese attraverso un post pubblicato su Twitter. “Aaron Ramsey ha lasciato il gruppo per infortunio e non si recherà in Bulgaria”.

Non è stato ancora reso noto quale sia l’infortunio occorso al centrocampista della Juventus (pochi giorni fa ha giocato tutti e novanta i minuti della gara contro l’Irlanda) e ovviamente quale sia l’entità del problema fisico. Le prossime ore ed il probabile rientro anticipato in Italia diranno probabilmente di più.

