Juventus, allarme Champions: un altro top player a rischio

La Juventus delude a Firenze sia sul piano del gioco sia su quello del risultato, e Maurizio Sarri è sotto pressione in vista della difficile sfida di mercoledì sera al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, il match più difficile del girone di Champions League che sta per cominciare. Oltre alle difficoltà in campo, il mister toscano deve fare i conti con le brutte notizie in arrivo dall'infermeria: oltre a Douglas Costa e Miralem Pjanic, che si sono fatti male contro i viola, Sarri rischia di dover fare a meno anche del suo attaccante finora titolarissimo, Gonzalo Higuain.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Pipita ha un problema muscolare causato da un colpo alla coscia, che potrebbe impedirgli di partecipare alla trasferta in Spagna. Nel corso delle prossime ore si capirà meglio l'entità del possibile infortunio.

Se non dovesse farcela, al suo posto è pronto lo scalpitante Paulo Dybala, che potrebbe sfruttare la chance dopo aver giocato appena un quarto d'ora nelle prime tre giornate di campionato.

Sicuramente non sarà della partita Douglas Costa, costretto a uscire al Franchi per un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra. "L'infortunio di oggi non mi ha minimamente scalfito mentalmente. La stagione sarà lunga, la strada sarà piena di buche, ma noi saremo più forti. Certo mi immaginavo un compleanno un pò diverso. Ma ci saranno altre occasioni per festeggiare! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi tengo aggiornati e Forza Juve", ha scritto al suo Instagram. Al suo posto giocherà Bernardeschi.

Per quanto riguarda Pjanic nelle ultime ore filtra un po' di ottimismo: se non ce la farà sarà Rodrigo Bentancur a prendere il suo posto. In crescita a centrocampo Adrien Rabiot, che potrebbe essere schierato al posto di uno tra Blaise Matuidi e Sami Khedira, finora sempre titolari.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 10:01